Как отрастить ногти в домашних условиях: лучшие натуральные способы
Натуральные масла в чистом виде
Читайте также: Японский маникюр: приятный и эффективный способ восстановить ногтиГлавные спасители ваших ногтей — это масла кокоса и оливы. Они содержат противогрибковые и питательные компоненты. Мастера маникюра рекомендуют использовать уходовое натуральное масло, прежде всего, обладательницам ломких и слоистых ногтей. Если у вас слабые ногти, добавьте в нэйл-рутину льняное масло для их спасения.
Как отрастить ногти маслом?
Техника использования натурального кокосового или оливкового масла очень простая:
Сначала разогрейте масло в ладонях, а затем массажными движениями нанесите средство на кутикулы. Через неделю вы заметите первые изменения. Можете чередовать разные виды масел. Будь то кокосовое, льняное или оливковое — красивые и крепкие ногти вам обеспечены. Только не забывайте про тест на аллергичность. Если кожа начнет шелушиться или покраснеет после нанесения натурального средства, немедленно прекратите его использовать.
Ванночки из поваренной соли
Мини-спа из натуральных компонентов улучшит состояние ногтевой пластины и напитает кутикулу полезными веществами.
Что понадобится:
- Несколько щепоток соли
- Вода
- Столовая ложка оливкового масла
- Несколько капель лимонного сока
Как делать ванночку:
- Растворите 3 — 4 щепотки соли в миске с водой и добавьте к раствору одну столовую ложку оливкового масла и несколько капель лимонного сока.
- Погрузите в ванночку ногти на 15 минут, как только соль полностью растворится. После процедуры нанесите увлажняющий крем для рук. Если кожу будет немного пощипывать, не переживайте — так и должно быть.
Маска из сока апельсина и оливкового масла
Еще одно эффективное средство — маска из сока апельсина и масла оливы. Вам понадобится только ломтик апельсина и ложка масла.
Как сделать маску:
- Протрите ломтиком апельсина ногти примерно 1 минуту.
- Выжмите сок в миску и смешайте его с ложкой оливкового масла.
- Нанесите смесь на ногти и смойте маску через 5 минут.
- После процедуры ополосните руки водой и нанесите густой увлажняющий крем.
Маска из кокосового масла
Не знаете, как быстро отрастить ногти в домашних условиях? Отвечаем — делайте маски из масла кокоса. Они одновременно улучшат состояние ногтевой пластины и кожи рук.
Как делать маску:
- Возьмите миску среднего размера и налейте в нее кокосовое масло, чтобы ногти полностью погружались.
- Чтобы ногти и кожа достаточно напитались, оставьте руки в миске на 30-60 минут. Повторяйте процедуру 3 раза в день для максимального эффекта.
Уходовая процедура с маслом ши
Масло ши содержит витамины Е и А, которые хорошо питают кожу вокруг кутикулы. Жирная текстура сохраняет ногти и кутикулы увлажненными и блестящими в течение всего дня.
Что вам понадобится для процедуры:
- Масло ши
- Косметические перчатки
Что делать:
- Нанесите небольшое количество масла ши на кутикулу и ногти.
- Массирующими движениями вотрите средство и оставьте его на 30 минут.
- Через полчаса наденьте перчатки и оставьте средство еще на 60 минут. Дополнительно можно аккуратно постукивать пальцами по столу, чтобы улучшить кровообращение и активизировать рост ногтей.
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