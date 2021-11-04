Мечтаете примерить очередной трендовый маникюр, а ногти как назло ломаются и слоятся? Выход есть — домашние маски на основе масел или апельсинового сока

Натуральные масла в чистом виде

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Главные спасители ваших ногтей — это масла кокоса и оливы. Они содержат противогрибковые и питательные компоненты. Мастера маникюра рекомендуют использовать уходовое натуральное масло, прежде всего, обладательницам ломких и слоистых ногтей. Если у вас слабые ногти, добавьте в нэйл-рутину льняное масло для их спасения.

Как отрастить ногти маслом?

Техника использования натурального кокосового или оливкового масла очень простая:

Сначала разогрейте масло в ладонях, а затем массажными движениями нанесите средство на кутикулы. Через неделю вы заметите первые изменения. Можете чередовать разные виды масел. Будь то кокосовое, льняное или оливковое — красивые и крепкие ногти вам обеспечены. Только не забывайте про тест на аллергичность. Если кожа начнет шелушиться или покраснеет после нанесения натурального средства, немедленно прекратите его использовать.

Как отрастить ногти маслом Pinterest

Ванночки из поваренной соли

Мини-спа из натуральных компонентов улучшит состояние ногтевой пластины и напитает кутикулу полезными веществами.

Что понадобится:

Несколько щепоток соли

Вода

Столовая ложка оливкового масла

Несколько капель лимонного сока

Как делать ванночку:

Растворите 3 — 4 щепотки соли в миске с водой и добавьте к раствору одну столовую ложку оливкового масла и несколько капель лимонного сока. Погрузите в ванночку ногти на 15 минут, как только соль полностью растворится. После процедуры нанесите увлажняющий крем для рук. Если кожу будет немного пощипывать, не переживайте — так и должно быть.

Мини-спа из натуральных компонентов улучшит состояние ногтевой пластины и напитает кутикулу полезными веществами Pinterest

Маска из сока апельсина и оливкового масла

Еще одно эффективное средство — маска из сока апельсина и масла оливы. Вам понадобится только ломтик апельсина и ложка масла.

Как сделать маску:

Протрите ломтиком апельсина ногти примерно 1 минуту. Выжмите сок в миску и смешайте его с ложкой оливкового масла. Нанесите смесь на ногти и смойте маску через 5 минут. После процедуры ополосните руки водой и нанесите густой увлажняющий крем.

Маска из кокосового масла

Не знаете, как быстро отрастить ногти в домашних условиях? Отвечаем — делайте маски из масла кокоса. Они одновременно улучшат состояние ногтевой пластины и кожи рук.

Как делать маску:

Возьмите миску среднего размера и налейте в нее кокосовое масло, чтобы ногти полностью погружались. Чтобы ногти и кожа достаточно напитались, оставьте руки в миске на 30-60 минут. Повторяйте процедуру 3 раза в день для максимального эффекта.

Маска из кокосового масла Pinterest

Уходовая процедура с маслом ши

Масло ши содержит витамины Е и А, которые хорошо питают кожу вокруг кутикулы. Жирная текстура сохраняет ногти и кутикулы увлажненными и блестящими в течение всего дня.

Что вам понадобится для процедуры:

Масло ши

Косметические перчатки

Что делать:

Нанесите небольшое количество масла ши на кутикулу и ногти. Массирующими движениями вотрите средство и оставьте его на 30 минут. Через полчаса наденьте перчатки и оставьте средство еще на 60 минут. Дополнительно можно аккуратно постукивать пальцами по столу, чтобы улучшить кровообращение и активизировать рост ногтей.

Уходовая процедура с маслом ши Pinterest

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