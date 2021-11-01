Это масло возвращает лицу красоту и молодость, благотворно действуя на проблемную кожу

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Это универсальное средство подходит для всех типов кожи, в том числе — чувствительной и проблемной. Черный тмин имеет тысячелетнюю историю использования. При угревой сыпи или прыщах полезно смазывать проблемные участки кожи чистым, неразбавленным маслом черного тмина.

Состав масла тмина богат кислотами:

олеиновой

миристиновой

пальмитиновой

стеариновой

линоленовой

эйкозадиеновой

Есть в масле черного тмина и минеральные вещества:

натрий

калий

фосфор

железо

марганец

кальций

медь

цинк

никель

селен

Масло черного тмина Pinterest

Маска для сухой кожи

Размешайте 1 столовую ложку молотой корицы в 3 столовых ложках сметаны, добавьте 1 столовую ложку масла черного тмина и доведите смесь до однородного состояния. Нанесите ее на кожу лица толстым слоем, а через 10-15 минут удалите не впитавшиеся остатки, аккуратно промокнув лицо салфеткой. Повторяйте процедуру дважды в неделю до получения желаемого эффекта.

Маска для жирной кожи

Приготовьте ароматную масляную смесь, соединив между собой масло базилика (2 капли), масло розмарина (4 капли), масло бергамота (7 капель), масло можжевельника (7 капель), масло черного тмина (2 столовые ложки). Нанесите ее на предварительно очищенную кожу лица, а через 15-20 минут удалите остатки.

Маска для комбинированной кожи

Приготовьте смесь из 2 столовых ложек масла виноградных косточек и 1 чайной ложки масла черного тмина. Слегка подогрейте ее на водяной бане и нанесите на предварительно очищенную кожу лица. Через 40 минут остатки масла, не впитавшегося кожей, аккуратно удалите при помощи бумажной салфетки и ополосните лицо прохладной водой.

Маска от угревой сыпи

Вам понадобится 2 чайных ложки масла черного тмина, 8 капель масла лаванды, 6 капель масла чайного дерева. Слегка подогрейте ее на водяной бане и нанесите на кожу лица. Через 10-15 минут удалите остатки масла с помощью салфетки.

Маска для проблемной кожи

Смешайте 2 столовые ложки оливкового и 1 столовую ложку масла тмина. В теплом виде нанесите на кожу лица и оставьте на полчаса. По истечении этого времени смойте маску.

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