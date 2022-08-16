Устройте себе настоящий спа-салон в домашних условиях

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Несколько важных советов перед нанесением скраба:

Скрабировать сухую кожу можно два раза в месяц, жирную — раз в неделю Скрабы нельзя использовать на повреждённой или раздражённой коже, а также при кожных заболеваниях Перед применением нового скраба обязательно проведите тест на чувствительность. Нанесите средство на запястье, подержите 20 минут и смойте. Понаблюдайте за состоянием кожи 24 часа Непосредственно перед процедурой примите горячий душ или ванну. Это нужно для того, чтобы распарить кожу и расширить поры. Так эффективность скрабирования будет существенно выше

Получить гладкую бархатистую кожу можно благодаря скрабам для тела. Их не обязательно покупать, а можно сделать в домашних условиях. Натуральные компоненты из простых продуктов напитают кожу и позаботятся о ней. Мы подобрали лучшие варианты скрабов, которые обязательно стоит попробовать. К тому же, процесс приготовления у вас займет одну минуту.

Скрабировать сухую кожу можно два раза в месяц, жирную — раз в неделю freepik.com

Скраб из мёда и какао

Эффективный скраб для тела на основе мёда, соли и какао поможет смягчить загрубевшую кожу, справиться с бугорками целлюлита и отшелушить отмершие клетки. При приготовлении скраба нужно соединить равное количество соли, какао и скрепить все компоненты мёдом. Готовую массу равномерно перемешать и распределить по коже массажными движениями.

Скраб из мёда и какао freepik.com

Скраб для похудения

Цедра лимона обладает жиросжигающим свойством. Овсянка отшелушивает мёртвые клетки, а масло и йогурт глубоко питают и увлажняют кожу.

Ингредиенты:

2 ст. л. лимонной цедры

1 ст. л. овсяных хлопьев

1 ч. л. оливкового масла

2 ст. л. натурального йогурта без сахара (жирность — от 2,7 до 4,5%)

Приготовление и применение:

Измельчите овсяные хлопья в кофемолке. Смешайте все ингредиенты вместе. Нанесите скраб на проблемные участки и помассируйте 5–7 минут. После этого смойте остатки средства тёплой водой. Дополнительно увлажнять кожу после процедуры не нужно.

Скраб для похудения freepik.com

Лавандовый скраб

Масло этого растения успокаивает нервную систему, стимулирует кровообращение и снимает головную боль.

Ингредиенты:

50 гр. сушеных цветов лаванды

тимьян

2 капли эфирного масла розмарина

1 ст.л. меда

20 мл. органического оливкового масла

30 гр. тростникового сахара

Приготовление и применение:

Соедините в емкости все ингредиенты, тщательно перемешайте — и ароматный лавандовый скраб готов. После процедуры тщательно смойте скраб прохладной водой. Затем увлажните кожу с помощью молочка или лосьона для тела.

Лавандовый скраб freepik.com

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