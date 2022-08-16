Скраб для тела своими руками за одну минуту: 3 лучших рецепта
Читайте также: Маска для волос в домашних условиях: 3 главных ингредиентаПолучить гладкую бархатистую кожу можно благодаря скрабам для тела. Их не обязательно покупать, а можно сделать в домашних условиях. Натуральные компоненты из простых продуктов напитают кожу и позаботятся о ней. Мы подобрали лучшие варианты скрабов, которые обязательно стоит попробовать. К тому же, процесс приготовления у вас займет одну минуту.
Несколько важных советов перед нанесением скраба:
- Скрабировать сухую кожу можно два раза в месяц, жирную — раз в неделю
- Скрабы нельзя использовать на повреждённой или раздражённой коже, а также при кожных заболеваниях
- Перед применением нового скраба обязательно проведите тест на чувствительность. Нанесите средство на запястье, подержите 20 минут и смойте. Понаблюдайте за состоянием кожи 24 часа
- Непосредственно перед процедурой примите горячий душ или ванну. Это нужно для того, чтобы распарить кожу и расширить поры. Так эффективность скрабирования будет существенно выше
Скраб из мёда и какао
Эффективный скраб для тела на основе мёда, соли и какао поможет смягчить загрубевшую кожу, справиться с бугорками целлюлита и отшелушить отмершие клетки. При приготовлении скраба нужно соединить равное количество соли, какао и скрепить все компоненты мёдом. Готовую массу равномерно перемешать и распределить по коже массажными движениями.
Скраб для похудения
Цедра лимона обладает жиросжигающим свойством. Овсянка отшелушивает мёртвые клетки, а масло и йогурт глубоко питают и увлажняют кожу.
Ингредиенты:
- 2 ст. л. лимонной цедры
- 1 ст. л. овсяных хлопьев
- 1 ч. л. оливкового масла
- 2 ст. л. натурального йогурта без сахара (жирность — от 2,7 до 4,5%)
Приготовление и применение:
- Измельчите овсяные хлопья в кофемолке. Смешайте все ингредиенты вместе. Нанесите скраб на проблемные участки и помассируйте 5–7 минут.
- После этого смойте остатки средства тёплой водой. Дополнительно увлажнять кожу после процедуры не нужно.
Лавандовый скраб
Масло этого растения успокаивает нервную систему, стимулирует кровообращение и снимает головную боль.
Ингредиенты:
- 50 гр. сушеных цветов лаванды
- тимьян
- 2 капли эфирного масла розмарина
- 1 ст.л. меда
- 20 мл. органического оливкового масла
- 30 гр. тростникового сахара
Приготовление и применение:
Соедините в емкости все ингредиенты, тщательно перемешайте — и ароматный лавандовый скраб готов. После процедуры тщательно смойте скраб прохладной водой. Затем увлажните кожу с помощью молочка или лосьона для тела.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Самые модные оттенки маникюра осени 2022
- 3 эффективных совета, которые помогут сделать ресницы длиннее в домашних условиях
- Как поддерживать молодость кожи лица без инъекций: простые советы