Пасха 2022: рецепт запеченной свинины в молоке
Свинина по этому рецепту получится очень сочной и аппетитной
Читайте также: Отличная закуска на Пасху: домашний сыр из кефира и молока с зеленьюДо Пасхи остается совсем немного времени, а это значит, что с праздничным меню пора определяться как можно скорее. Естественно, пасхальный стол невозможно представить без запеченного мяса. Советуем приготовить свинину в молоке, которая получится невероятно сочной и сытной. Кстати, может показаться, что в этом рецепте используются несочетаемые продукты. Но мясо, приготовленное таким способом, становится очень нежным. Берите на заметку!
Ингредиенты:
- 1,5 кг свиной корейки
- 1,5 л молока
- 50 г сливочного масла
- 2 ст. л. оливкового масла
- 2 лимона
- 6 зубчиков чеснока
- молотый чёрный перец — по вкусу
- соль — по вкусу
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 160 °С. Хорошо натрите свинину солью и перцем. Разогрейте в большой сковороде оливковое масло и обжарьте мясо со всех сторон до золотистой корочки, затем снимите с огня и промокните излишки жира бумажным полотенцем.
- Чеснок очистите и разрежьте вдоль пополам. Разогрейте в форме для запекания сливочное масло и обжаривайте чеснок 1–2 минуты. В большой кастрюле вскипятите молоко. Снимите с лимонов цедру.
- В форму к чесноку выложите свинину, влейте столько молока, чтобы оно доходило примерно до ⅓ высоты мяса. Опустите в молоко цедру и доведите его до кипения. Снимите форму с огня, накройте фольгой и запекайте в духовке 1 час, затем уберите её и готовьте мясо ещё 30 минут.
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