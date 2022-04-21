Свинина по этому рецепту получится очень сочной и аппетитной

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Ингредиенты:

1,5 кг свиной корейки

1,5 л молока

50 г сливочного масла

2 ст. л. оливкового масла

2 лимона

6 зубчиков чеснока

молотый чёрный перец — по вкусу

соль — по вкусу

Приготовление:

Разогрейте духовку до 160 °С. Хорошо натрите свинину солью и перцем. Разогрейте в большой сковороде оливковое масло и обжарьте мясо со всех сторон до золотистой корочки, затем снимите с огня и промокните излишки жира бумажным полотенцем. Чеснок очистите и разрежьте вдоль пополам. Разогрейте в форме для запекания сливочное масло и обжаривайте чеснок 1–2 минуты. В большой кастрюле вскипятите молоко. Снимите с лимонов цедру. В форму к чесноку выложите свинину, влейте столько молока, чтобы оно доходило примерно до ⅓ высоты мяса. Опустите в молоко цедру и доведите его до кипения. Снимите форму с огня, накройте фольгой и запекайте в духовке 1 час, затем уберите её и готовьте мясо ещё 30 минут.

До Пасхи остается совсем немного времени, а это значит, что с праздничным меню пора определяться как можно скорее. Естественно, пасхальный стол невозможно представить без запеченного мяса. Советуем приготовить свинину в молоке, которая получится невероятно сочной и сытной. Кстати, может показаться, что в этом рецепте используются несочетаемые продукты. Но мясо, приготовленное таким способом, становится очень нежным. Берите на заметку!

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