Как знаменитости отметили церковный праздник в условиях войны

Звезды шоу-бизнеса поделились с подписчиками свежими фотографиями, на которых показали, как встретили один из самых важных христианских праздников — Светлое Христово Воскресение.

Читайте также: День рождения на Пасху: приметы и суеверия

Не всем удалось посетить церковь, кто-то в этот день занимался гуманитарной помощью, кто-то продолжал защищать Украину в составе ВСУ или ТРО, а кто-то вдали от дома собирал деньги пострадавшим в войне украинцам.

Ivona узнала из соцсетей, чем на Пасху-2022 занимались украинские музыканты, актеры и звезды телевидения, что они пожелали своим согражданам и за что молились в этот день.

Екатерина Осадчая

Ольга Сумская

Ирина Билык

Ольга Фреймут

Антитіла

Дзидзьо

Лилия Ребрик

Сергей Притула

Настя Каменских

Святослав Вакарчук

Оля Цибульская

Александра Кучеренко

Вика Смеюха

Наталья Могилевская

Юлия Санина

Камалия

Григорий Решетник

Павел Зибров

Джамала

Юрий Горбунов

Маша Ефросинина

Ирина Федишин

Светлана Тарабарова

Jerry Heil

Вам будет интересно прочитать на Ivona: