«На одну украинку больше»: у Скичко и Юрушевой родилась дочь
Девочка появилась на свет в пасхальную ночь
Советник главы Черкасской ОГА Александр Скичко, который ранее был ведущим на телевидении, во второй раз стал отцом. Супруга политика, управляющая отелем Fairmont Grand Hotel Kyiv Елизавета Юрушева в ночь с 23-го на 24 апреля родила девочку.
Читайте также: День рождения на Пасху: приметы и суеверияНовоиспеченные родители уже поделились трогательным фото, на котором изображена маленькая ручка новорожденной малышки. Известно, что роды прошли за границей, куда Юрушева переехала с детьми после вторжения РФ.
«Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!», — подписали снимок Александр и Елизавета.
Отметим, что для Юрушевой это уже третий ребенок. У бизнесвумен есть сын Даниэль от предыдущих отношений и дочь Наталья от нынешнего супруга.
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