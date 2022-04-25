Девочка появилась на свет в пасхальную ночь

Советник главы Черкасской ОГА Александр Скичко, который ранее был ведущим на телевидении, во второй раз стал отцом. Супруга политика, управляющая отелем Fairmont Grand Hotel Kyiv Елизавета Юрушева в ночь с 23-го на 24 апреля родила девочку.

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Новоиспеченные родители уже поделились трогательным фото, на котором изображена маленькая ручка новорожденной малышки. Известно, что роды прошли за границей, куда Юрушева переехала с детьми после вторжения РФ.

«Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!», — подписали снимок Александр и Елизавета.

Отметим, что для Юрушевой это уже третий ребенок. У бизнесвумен есть сын Даниэль от предыдущих отношений и дочь Наталья от нынешнего супруга.

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