Запреты дня 26 апреля 2022: что нельзя делать в Светлый вторник
Какой церковный праздник 26 апреля
Во вторник, 26 апреля 2022 году, отмечают второй день Светлой седмицы (Недели после Пасхи).
Что нельзя делать в Светлый вторник 26 апреля 2022?
- Поминать мертвых
- Посещать кладбище
- Венчаться
- Грустить
- Ссориться
Традиции и приметы на Светлый вторник 26 апреля 2022
Наши предки в этот день отправлялись на свои огороды или поля, чтобы поздравить землю с прошедшей Пасхой. Чтобы год был урожайным, хозяева закапывали в землю пасхальное яйцо.
Читайте также: День рождения на Пасху: приметы и суеверияЖенщины в Светлый вторник ходили в гости к родственникам. Также на второй день после Пасхи было принято помогать нуждающимся.
Именины 26 апреля 2022
По православному календарю День ангела отмечают: Артем, Артемон, Премислав, Фомаида, Фома.
По католическому: Клета, Мария, Марцелина, Морена, Мажена.
Другие праздники 26 апреля 2022
- День «Обними друга»
- Международный день памяти о чернобыльской катастрофе
- Международный день варки картофеля
- День вылазок в параллельные миры
- День «Вспомни свой первый поцелуй»
- Праздник незнакомых людей
- Всемирный день пилотов
- День памяти жертв радиационных аварий и катастроф
- Международный день интеллектуальной собственности
- День шкалы Рихтера
- День памяти священномученика Артемона Лаодикийского
- День реабилитации кубанского казачества
- День памяти святой мученицы Фомаиды Египетской
Памятные даты, годовщины и события 26 апреля
1840 — вышло первое издание «Кобзаря» Тараса Шевченко
1923 — свадьба родителей Елизаветы II принца Йоркского Альберта и Елизавета Боуз-Лайон.
1942 — при аварии на шахте в Бэньси погибло 1547 человек.
1945 — Украина вошла в состав ООН как член-основатель.
1986 — авария на Чернобыльской АЭС, одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.
1994 — Катастрофа A300 в Нагое, погибли 264 человека.
Кто родился 26 апреля
1575 — Мария Медичи, королева Франции.
Читайте также: Осадчая назвала звезд, у которых нужно отобрать украинский паспорт1836 — Мария Кречунек «Чукутиха», выдающаяся гуцульская певица, также известная из фото Николая Сеньковского «Старая гуцулка», которое было отмечено премией «Гран-при» на Международной европейской фотовыставке в Париже 1931 года.
1884 — Вадим Меллер, украинский художник-авангардист, дизайнер театральных костюмов и архитектор.
1890 — Николай Зеров, украинский поэт, литературовед и переводчик.
1898 — Висенте Алейсандре, испанский поэт, лауреат Нобелевской премии.
1925 — Юрген Ингманн, датский гитарист, победитель конкурса «Евровидение» 1963 года в дуэте с женой Гретой.
1961 — Александр Заваров, советский и украинский футболист, серебряный призёр Евро-1988, обладатель Кубка кубков 1985/86.
1963 — Джет Ли, китайский и сингапурский киноактёр, мастер ушу.
1970 — Мелания Трамп, американская фотомодель и дизайнер, супруга 45-го президента США Дональда Трампа.
1980 — Джордана Брюстер, американская актриса кино и телевидения, модель.
1980 — Ченнинг Татум, американский актёр, продюсер и модель.
1985 — Ида Ингемарсдоттер, шведская лыжница.
1985 – Артем Федецкий, украинский футболист, защитник сборной Украины и ФК «Днепр».
2006 — Камила Валиева, российская фигуристка.
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