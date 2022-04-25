Что запрещается в эту дату

Запреты дня 26 апреля 2022: что нельзя делать в Светлый вторник freepik.com

Какой церковный праздник 26 апреля

Во вторник, 26 апреля 2022 году, отмечают второй день Светлой седмицы (Недели после Пасхи).

Что нельзя делать в Светлый вторник 26 апреля 2022?

Поминать мертвых

Посещать кладбище

Венчаться

Грустить

Ссориться

Традиции и приметы на Светлый вторник 26 апреля 2022

Наши предки в этот день отправлялись на свои огороды или поля, чтобы поздравить землю с прошедшей Пасхой. Чтобы год был урожайным, хозяева закапывали в землю пасхальное яйцо.

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Женщины в Светлый вторник ходили в гости к родственникам. Также на второй день после Пасхи было принято помогать нуждающимся.

Именины 26 апреля 2022

По православному календарю День ангела отмечают: Артем, Артемон, Премислав, Фомаида, Фома.

По католическому: Клета, Мария, Марцелина, Морена, Мажена.

Другие праздники 26 апреля 2022

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Праздник незнакомых людей

Всемирный день пилотов

День памяти жертв радиационных аварий и катастроф

Международный день интеллектуальной собственности

День шкалы Рихтера

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День реабилитации кубанского казачества

День памяти святой мученицы Фомаиды Египетской

Памятные даты, годовщины и события 26 апреля

1840 — вышло первое издание «Кобзаря» Тараса Шевченко

1923 — свадьба родителей Елизаветы II принца Йоркского Альберта и Елизавета Боуз-Лайон.

1942 — при аварии на шахте в Бэньси погибло 1547 человек.

1945 — Украина вошла в состав ООН как член-основатель.

1986 — авария на Чернобыльской АЭС, одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.

1994 — Катастрофа A300 в Нагое, погибли 264 человека.

Кто родился 26 апреля

1575 — Мария Медичи, королева Франции.

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1836 — Мария Кречунек «Чукутиха», выдающаяся гуцульская певица, также известная из фото Николая Сеньковского «Старая гуцулка», которое было отмечено премией «Гран-при» на Международной европейской фотовыставке в Париже 1931 года.

1884 — Вадим Меллер, украинский художник-авангардист, дизайнер театральных костюмов и архитектор.

1890 — Николай Зеров, украинский поэт, литературовед и переводчик.

1898 — Висенте Алейсандре, испанский поэт, лауреат Нобелевской премии.

1925 — Юрген Ингманн, датский гитарист, победитель конкурса «Евровидение» 1963 года в дуэте с женой Гретой.

1961 — Александр Заваров, советский и украинский футболист, серебряный призёр Евро-1988, обладатель Кубка кубков 1985/86.

1963 — Джет Ли, китайский и сингапурский киноактёр, мастер ушу.

1970 — Мелания Трамп, американская фотомодель и дизайнер, супруга 45-го президента США Дональда Трампа.

1980 — Джордана Брюстер, американская актриса кино и телевидения, модель.

1980 — Ченнинг Татум, американский актёр, продюсер и модель.

1985 — Ида Ингемарсдоттер, шведская лыжница.

1985 – Артем Федецкий, украинский футболист, защитник сборной Украины и ФК «Днепр».

2006 — Камила Валиева, российская фигуристка.

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