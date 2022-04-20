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Совсем скоро, 24 апреля, украинцы будут отмечать Воскресение Господне. Ivona продолжает делиться с вами рецептами самых вкусных блюд, которые украсят ваш пасхальный стол. Предлагаем приготовить аппетитную закуску — сыр из кефира и молока с зеленью. Вам понадобятся всего лишь несколько простых ингредиентов, которые точно найдутся в холодильнике. Эта закуска легко режется и лучшим образом подойдет для бутербродов. На будущее советуем поэкспериментировать с добавлением зелени и разных специй, чтобы каждый раз получать новый бесподобный вкус.

Ингредиенты:

  • Молоко — 1 л
  • Яйца — 4 шт.
  • Кефир — 1 л
  • Зелень — 1 пучок
  • Соль — 1–2 ч. л.
  • Итальянские травы или другие приправы — по вкусу

Приготовление:

  1. Сначала смешайте в кастрюле молоко с кефиром и подогрейте на среднем огне.
  2. Затем взбейте яйца с солью. Не забывайте постоянно помешивать их, вылив в молоко с кефиром. Доведите до кипения, периодически помешивая, и проварите ещё минуту.
  3. Снимите кастрюлю с плиты. Добавьте рубленую зелень( можно использовать петрушку, укроп или шпинат) с перцем и приправами, ещё раз перемешав.
  4. Дуршлаг застелите сложенной в несколько слоёв марлей и перелейте в него массу.
  5. ​​​​​Через 5–10 минут переставьте дуршлаг на другую ёмкость или просто слейте сыворотку.
  6. Накройте сыр марлей, сверху установите тарелку и, например, банку с водой.
  7. Когда масса остынет, уберите её в холодильник и оставьте на 6–8 часов.

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