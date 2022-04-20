Нежный сыр из кефира и молока с зеленью очень легко приготовить в домашних условиях

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Ингредиенты:

Молоко — 1 л

Яйца — 4 шт.

Кефир — 1 л

Зелень — 1 пучок

Соль — 1–2 ч. л.

Итальянские травы или другие приправы — по вкусу

Приготовление:

Сначала смешайте в кастрюле молоко с кефиром и подогрейте на среднем огне. Затем взбейте яйца с солью. Не забывайте постоянно помешивать их, вылив в молоко с кефиром. Доведите до кипения, периодически помешивая, и проварите ещё минуту. Снимите кастрюлю с плиты. Добавьте рубленую зелень( можно использовать петрушку, укроп или шпинат) с перцем и приправами, ещё раз перемешав. Дуршлаг застелите сложенной в несколько слоёв марлей и перелейте в него массу. ​​​​​Через 5–10 минут переставьте дуршлаг на другую ёмкость или просто слейте сыворотку. Накройте сыр марлей, сверху установите тарелку и, например, банку с водой. Когда масса остынет, уберите её в холодильник и оставьте на 6–8 часов.

Совсем скоро, 24 апреля, украинцы будут отмечать Воскресение Господне. Ivona продолжает делиться с вами рецептами самых вкусных блюд, которые украсят ваш пасхальный стол. Предлагаем приготовить аппетитную закуску — сыр из кефира и молока с зеленью. Вам понадобятся всего лишь несколько простых ингредиентов, которые точно найдутся в холодильнике. Эта закуска легко режется и лучшим образом подойдет для бутербродов. На будущее советуем поэкспериментировать с добавлением зелени и разных специй, чтобы каждый раз получать новый бесподобный вкус.

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