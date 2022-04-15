Творожная паска без яиц с малиновым джемом
Готовимся к Пасхе 2022
Читайте также: Пасха 2022 в Европе: когда выходные в странах, куда выехали украинцыСовсем скоро, 24 апреля, все православные будут отмечать один из самых важных христианских праздников — Воскресение Господне. По традиции, первым делом необходимо съесть крашанки (вареные раскрашенные яйца). Также к празднику готовят куличи и сырные паски. По этому случаю делимся с вами рецептом восхитительной творожной паски без яиц с малиновым джемом. Она получается нежно-розового цвета, с приятным ягодным вкусом и ароматом. Кстати, вместо джема можно использовать варенье.
Ингредиенты:
- творог — 400 г
- сливочное масло — 100 г
- сметана — 100 г
- малиновый джем — 5 ст. л.
- сахар — по вкусу
Приготовление:
- Сначала перетрите творог через сито. Если он слишком влажный, сначала отожмите его.
- Добавьте к творогу сметану, джем, сахар и размягчённое масло.
- Взбейте миксером, чтобы получилась однородная масса.
- Форму для паски застелите марлей и выложите в неё творожную массу. Сверху накройте марлей и поместите небольшой пресс.
- Поставьте форму с паской в глубокую миску и уберите в холодильник на 8–12 часов. Периодически сливайте жидкость, которая выделяется.
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