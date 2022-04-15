Готовимся к Пасхе 2022

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Ингредиенты:

творог — 400 г

сливочное масло — 100 г

сметана — 100 г

малиновый джем — 5 ст. л.

сахар — по вкусу

Приготовление:

Сначала перетрите творог через сито. Если он слишком влажный, сначала отожмите его. Добавьте к творогу сметану, джем, сахар и размягчённое масло. Взбейте миксером, чтобы получилась однородная масса. Форму для паски застелите марлей и выложите в неё творожную массу. Сверху накройте марлей и поместите небольшой пресс. Поставьте форму с паской в глубокую миску и уберите в холодильник на 8–12 часов. Периодически сливайте жидкость, которая выделяется.

Совсем скоро, 24 апреля, все православные будут отмечать один из самых важных христианских праздников — Воскресение Господне. По традиции, первым делом необходимо съесть крашанки (вареные раскрашенные яйца). Также к празднику готовят куличи и сырные паски. По этому случаю делимся с вами рецептом восхитительной творожной паски без яиц с малиновым джемом. Она получается нежно-розового цвета, с приятным ягодным вкусом и ароматом. Кстати, вместо джема можно использовать варенье.

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