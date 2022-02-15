Готовимся к Масленице: блинный торт по рецепту Татьяны Литвиновой
Праздничное блюдо от экс-судьи «МастерШефа»
Масленица не за горами! С 28 февраля по 6 марта хозяйки будут баловать своих близких традиционным блюдом — блинами.
Читайте также: Блины с твердым сыром и петрушкой по рецепту Евгения КлопотенкоБывшая судья кулинарного проекта «МастерШеф» Татьяна Литвинова решила поделиться с читательницами ее Инстаграм-профиля праздничным рецептом. Она подсказала, как приготовить блинный торт на Масленицу-2022.
«Рецепт хорош тем, что это блюдо бюджетное, но выглядит при этом дорого-богато, и накормить большую семью можно на раз. Готовить блинный торт максимально просто!», — заинтриговала подписчиков Литвинова.
Блинный торт: ингредиенты
- Блины — 15 шт
- Грибы шампиньоны — 450 г
- Лук репчатый — 250 г
- Сливки 15% — 200 мл
- Сыр сулугуни — 200 г
- Масло оливковое — 40 мл
- Соль — 1 ч. л.
- Перец чёрный — 1 ч. л.
- Лавровый лист — 2 шт.
Блинный торт: способ приготовления
- 1. Шампиньоны и лук нарезать кубиками. Приготовить на раскалённой сковороде с оливковым маслом до состояния, пока не выпарится вся влага. Добавить соль, перец и лавровый лист в процессе готовки. В конце добавить сливки и загустить, выпаривая влагу ещё 5 минут.
- 2. Возьмите плоскую тарелку и положите 1 блинчик, затем выложите слой приготовленной грибной начинки. Опять положите блинчик и сверху положите натёртый на крупную тёрку сыр.
- 3. Повторите снова, пока не закончится грибная начинка. Сырную нужно оставить на верхний слой. Сверху накройте блинчиком и укутайте фольгой.
- 4. Поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Достаньте, присыпьте оставшимся сыром и снова запекайте ещё 10 минут.
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