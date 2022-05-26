В Києві відкрився новий заклад, який годує безкоштовно млинцями та допомагає всім, хто потребує їжі, кави або чаю

«Українці не повинні помирати від голоду», — з такими словами лідер волонтерського об'єднання «Центр продовольчого захисту» Олександр Кравченко розпочав перший день роботи першого закладу у форматі «Їжа за донат».

фото: Центр продовольчого захисту

11 травня,в центрі столиці, на вулиці Велика Васильківська, 38, розпочав роботу невеликий ресторан-магазин з дивною для багатьох назвою «Млинці за донат». Цікаво те, що тут можна абсолютно безкоштовно отримати один ситний млинець з поживною начинкою (вагою понад 150 грамів). Отже, якщо ви опинилися в скруті або опікуєтесь нужденними в інших районах міста — можете відвідати заклад і отримати швидку харчову допомогу.

фото: Центр продовольчого захисту

Для тих, хто хоче відвідати дійсно смачних млинців та має можливість сплатити гроші, існує принцип «млинці за донат». Тобто ви маєте сплатити будь-яку суму на свій розсуд: 5,10,20 чи 200 гривень — вирішувати вам. Всі зібрані гроші підуть на закупку сировини для млинців та продуктів харчування для годування стареньких людей, які самі не можуть дістатись закладу. Волонтери роблять адресну доставку до них додому.

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Отже, щодня з 10:00 до 13:00 можна прийти, зареєструватись (пред'явлення посвідчення особи обов'язкове), отримати купони на тиждень і потім приходити для отримання смачних млинців.

фото: Центр продовольчого захисту

В цьому проєкті Благодійний Фонд «Центр Продовольчого Захисту» підтримують інші благодійні організації: Nova Ukraine, World Central Kitchen, «Гастроармія», приватні донори з України, Франції, Німеччини, Канади, Австралії. Продовольчу допомогу постійно надає «Молокія» у вигляді першокласного молока, сметани, домашнього сиру, вершкового масла.

«Завдяки нашим волонтерам і благодійним партнерам ми вже годуємо близько 500 людей щоденно, а за перший тиждень роботи видали понад 2000 благодійних млинців, — розповідає голова проєкту Олександр Кравченко. — Наша мета — вийти на обслуговування 1000 нужденних саме в цьому закладі та близько 10 000 людей по всьому Києву. Для досягнення такого результату нам знадобиться підтримка в еквіваленті 3 млн гривень (90 000 евро) на тиждень і розгорнути ще принаймні 7 таких закладів».

фото: Центр продовольчого захисту

Крім того, реалізація проєкту дасть понад 50 робочих місць, значний товарообіг і нові податки до бюджету.

«Ми відкриті для будь-яких благодійників, які готові допомогти нам в цієї важливій справі. Якщо ви готові долучитися — телефонуйте +38 (068) 118 81 31”, — зазначив Олександр Кравченко. — Війна продовжується і нужденних стає більше щодня!»