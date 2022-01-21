Победитель «МастерШефа» подсказал, как сделать тесто для блинов без комков

Блины с твердым сыром и петрушкой по рецепту Евгения Клопотенко instagram.com/klopotenko

Известный украинский кулинарный эксперт и ведущий Евгений Клопотенко, который выиграл пятый сезон шоу «МастерШеф», продолжает радовать своих подписчиков оригинальными рецептами.

Читайте также: Мишель Докери выходит замуж спустя 6 лет после смерти от рака первого жениха

Рецепт приготовления блинов с твердым сыром и петрушкой

1. Смешиваете 2 яйца, столовую ложку сахара, 130 г муки, 240 мл молока, 50 мл подсолнечного масла, щепотку соли.

2. Затем берете тесто и процеживаете через сито, чтобы избавиться от комков

3. Когда будете жарить, то насыпьте на блинчик смесь тертого сыра и петрушки. Важно понимать, какую структуру вы хотите получить. Если хотите насыщенный вкус сыра, Клопотенко советует брать голландский. А если хотите, чтобы сыр тянулся, то можно взять полутвердый (например, Тенеро Милк). Что касается петрушки, то даже не думайте ее недооценивать. Она прекрасно работает в блинах.

Накануне Масленицы, которая в этом году будет отмечаться с 28 февраля по 6 марта, 35-летняя звезда поделился в Инстаграм инструкцией по приготовлению блинов с твердым сыром и петрушкой, а также рассекретил свой лайфхак по приготовлению теста без комков.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: