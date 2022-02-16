Ингредиенты 

Для блинов

  • Мука – 120 г
  • Соль – ¼ ч.л.
  • Сахар – 2 ч.л.
  • Яичный белок – 1 шт.
  • Молоко -125 мл
  • Минеральная вода – 125 мл

Для начинки

  • Яйца – 2 шт.
  • Ветчина – 2 ломтика
  • Сливочный сыр – 50  г

Способ приготовления

  1. Сухие ингредиенты для блинов смешайте в миске, затем добавьте белок. Влейте молоко и воду, взбейте венчиком пока не останется комочков.
  2. Нагрейте сковороду на маленьком огне и на  сливочном масле жарьте блинчики.
  3. Для начинки: жарим яичницу, подогреваем в микроволновке ветчину.  

    Для начинки можно брать любые продукты, выбирая то, что по душе вашим домочадцам. Это может быть и копченая колбаса, и нарезанные кусочками сосиски, и даже отварное мясо. Главное условие этого блюда: чтобы был блинчик и поджаренные яйца.

  4. Возьмите теплый блинчик, смажьте его сливочным сыром, сверху выложите поджаренную яичницу и кусочки ветчины.
  5. Согните блин по краям, чтобы галета получилась квадратной формы.

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