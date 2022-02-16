Блинный завтрак «Французский»: рецепт пошагово
Замечательная идея, что порадует вас не единожды. А если вы хотите приготовить более диетический вариант, то замените молоко обезжиренным кефиром, а вместо яичницы поджарьте только белок.
Ингредиенты
Для блинов
- Мука – 120 г
- Соль – ¼ ч.л.
- Сахар – 2 ч.л.
- Яичный белок – 1 шт.
- Молоко -125 мл
- Минеральная вода – 125 мл
Для начинки
- Яйца – 2 шт.
- Ветчина – 2 ломтика
- Сливочный сыр – 50 г
Способ приготовления
- Сухие ингредиенты для блинов смешайте в миске, затем добавьте белок. Влейте молоко и воду, взбейте венчиком пока не останется комочков.
- Нагрейте сковороду на маленьком огне и на сливочном масле жарьте блинчики.
- Для начинки: жарим яичницу, подогреваем в микроволновке ветчину.
Для начинки можно брать любые продукты, выбирая то, что по душе вашим домочадцам. Это может быть и копченая колбаса, и нарезанные кусочками сосиски, и даже отварное мясо. Главное условие этого блюда: чтобы был блинчик и поджаренные яйца.
- Возьмите теплый блинчик, смажьте его сливочным сыром, сверху выложите поджаренную яичницу и кусочки ветчины.
- Согните блин по краям, чтобы галета получилась квадратной формы.
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