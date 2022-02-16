Для начинки можно брать любые продукты, выбирая то, что по душе вашим домочадцам. Это может быть и копченая колбаса, и нарезанные кусочками сосиски, и даже отварное мясо. Главное условие этого блюда: чтобы был блинчик и поджаренные яйца.