Ингредиенты

  • Дайкон – 300 г
  • Вареное мясо курицы – 200-300 г
  • Лук стерлинг - 1 шт
  • Зеленый лук – 2-3 пера
  • Петрушка – 2-3 веточки

Соус

  • сметана – 2 ст л
  • мед – 1 ч л 
  • Горчица – 1 ч л 

Способ приготовления

  1. Нарежьте очищенный лук тонкими кольцами и обжарьте на растительном масле.
  2. Дайкон очистите и натрите на мелкой терке.
  3. Куриное мясо нарежьте соломкой или разберите на волокна.
  4. Смешайте лук, мясо и дайкон и мелко-нарезанную зелень.
  5. Сделайте соус из сметана, мёда, горчицы и заправьте им салат.

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