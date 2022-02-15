Вкусно и полезно: салат с куриным мясом и дайконом
Ингредиенты
- Дайкон – 300 г
- Вареное мясо курицы – 200-300 г
- Лук стерлинг - 1 шт
- Зеленый лук – 2-3 пера
- Петрушка – 2-3 веточки
Соус
- сметана – 2 ст л
- мед – 1 ч л
- Горчица – 1 ч л
Способ приготовления
- Нарежьте очищенный лук тонкими кольцами и обжарьте на растительном масле.
- Дайкон очистите и натрите на мелкой терке.
- Куриное мясо нарежьте соломкой или разберите на волокна.
- Смешайте лук, мясо и дайкон и мелко-нарезанную зелень.
- Сделайте соус из сметана, мёда, горчицы и заправьте им салат.
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