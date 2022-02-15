Ингредиенты

Дайкон – 300 г

Вареное мясо курицы – 200-300 г

Лук стерлинг - 1 шт

Зеленый лук – 2-3 пера

Петрушка – 2-3 веточки

Соус

сметана – 2 ст л

мед – 1 ч л

Горчица – 1 ч л

Способ приготовления

Нарежьте очищенный лук тонкими кольцами и обжарьте на растительном масле. Дайкон очистите и натрите на мелкой терке. Куриное мясо нарежьте соломкой или разберите на волокна. Смешайте лук, мясо и дайкон и мелко-нарезанную зелень. Сделайте соус из сметана, мёда, горчицы и заправьте им салат.

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