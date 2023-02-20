Как сейчас выглядит кулинарный эксперт

Известная украинская кулинарная блогерша Татьяна Литвинова, которая с в 2013-2018 годах была судьей шоу «МайстерШеф», рассказала, как война повлияла на ее внешний вид.

На своей странице в Инстаграм знаменитость рассекретила, что заедала стресс и в результате поправилась на 10 килограмм. Литвинова решила начать марафон похудения.

«Эти 360 дней войны не прошли мимо меня… постоянный страх, стресс, отчаяние. Почти год, я затаив дыхание следила за новостями и почти ничего не делала за себя лично. Я просто лежала огромную часть времени и заедала стресс, поставив свою жизнь на паузу. И как результат: 10 лишних килограммов, все вещи малы, отражение в зеркале — я не знаю этого человека. Все! Хватит! Даже если всех, кого нельзя называть, четвертуют прямо сейчас в Гааге, этот год жизни мне никто не вернет! Решение принято! Я захожу в свой персональный марафон», — отметила Татьяна.

Сначала она отправилась на тщательное обследование. А затем с результатами анализов пришла в фитнес-клинику, где ей дали персонального тренера и разработали план похудения.

«Итак, моя программа:

- 3 раза в неделю тренировки под наблюдением и по субботам хаммам

- каждое утро суринамаскар 25+ раз + вакуум

- массажи раз в неделю

- Прогулка 1 час минимум каждый день после йоги

- Питание ПП

- Хорошие эмоции, пока "в поиске"», — поделилась Литвинова.