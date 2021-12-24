Норвежская рождественская выпечка: готовим Kransekake
Вкусная и красивая норвежская выпечка из миндаля, которую обязательно готовят каждое Рождество
Ингредиенты
- Миндальная мука - 450 гр
- Мука из фундука - 55 гр
- Сахарная пудра - 350 гр
- Белок - 4 штуки
- Растительное масло - для смазывания
- Манка - для посыпки
- Мука - для посыпки
Глазурь:
- Белок - 1
- Сахарная пудра - 155 гр
Кстати, в Норвегии колечки складывают вокруг бутылки вина.
Приготовление
- Молотый миндаль, молотый фундук, сахарную пудру и белки смешайте миксером. Должна получиться густая масса.
- Накрыть миску с массой плёнкой и поставить на ночь в холодильник.
- На следующий день нагреть духовку до 200°C.
- Смазать формочки маслом (если их использовать) или застелить противень бумагой для выпечки.
- Скатать колбаски толщиной с палец и выложить в формы или на противень, сформировав кружки.
- Скрепить аккуратно края, чтобы получались круги.
- Выпекать в течении 9-10 минут. Дать остыть в форме, прежде, чем доставать.
- Когда остыли, достать из формочек, накрыть плёнкой и дать постоять при комнатной температуре до следующего дня.
- Сделать глазурь, чтобы была нужно консистенции.
- Выложить глазурь в пакет, обрезать кончик и нанести узор на печенья. Можно использовать глазурь как клей и скрепить ею кольца.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: