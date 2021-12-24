Ингредиенты

  • Миндальная мука - 450 гр
  • Мука из фундука - 55 гр
  • Сахарная пудра - 350 гр
  • Белок - 4 штуки 
  • Растительное масло - для смазывания
  • Манка - для посыпки
  • Мука - для посыпки

Глазурь:

  • Белок - 1
  • Сахарная пудра - 155 гр

Кстати, в Норвегии колечки складывают вокруг бутылки вина.

Приготовление

  1. Молотый миндаль, молотый фундук, сахарную пудру и белки смешайте миксером. Должна получиться густая масса.
  2. Накрыть миску с массой плёнкой и поставить на ночь в холодильник.
  3. На следующий день нагреть духовку до 200°C.
  4. Смазать формочки маслом (если их использовать) или застелить противень бумагой для выпечки.
  5. Скатать колбаски толщиной с палец и выложить в формы или на противень, сформировав кружки.
  6. Скрепить аккуратно края, чтобы получались круги.
  7. Выпекать в течении 9-10 минут. Дать остыть в форме, прежде, чем доставать.
  8. Когда остыли, достать из формочек, накрыть плёнкой и дать постоять при комнатной температуре до следующего дня.
  9. Сделать глазурь, чтобы была нужно консистенции.
  10. Выложить глазурь в пакет, обрезать кончик и нанести узор на печенья. Можно использовать глазурь как клей и скрепить ею кольца.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: