Какие блюда стали самыми популярными в этом году среди украинцев?

Блюда из авокадо всегда пользуются огромным спросом. Во-первых, это очевидная польза авокадо, во-вторых простота использования. Особенно интересны нашим согражданам быстрые рецепты, на которые тратится не много времени. Например, ролл из лаваша с лососем и авокадо .

Итоги: самые популярные блюда украинцев pixabay.com

Среди картофельных блюд самым популярным рецептом в этом году был картофель с салом на шампурах . Во-первых, такое блюдо не трудно готовить, а во-вторых, это очень вкусно и празднично.

Итоги: самые популярные блюда украинцев pixabay.com

Также украинцы интересовались простыми идеями оригинальных блюд для детей. Например, блинчики с зеленью и сырым или японские рулетики с салатиком из тунца.

Итоги: самые популярные блюда украинцев pixabay.com

По данным сайта smak.ua украинцы также интересовались рецептами гратенов, кишей и нетривиальных новогодних закусок. Также многих интересовал самостоятельный посол рыбы в домашних условиях, что и логично, ведь в условиях пандемии и экономии - в домашних условиях засолить рыбу намного выгоднее.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: