Выпечка с тыквой: 3 лучших рецепта
Выбирайте сладкую и сытную выпечку и наслаждайтесь результатом!
Творожно-тыквенный кекс
Ингредиенты:
- творог – 250 г
- сметана 20% – 3 ст. л.
- яйцо куриное – 3 шт.
- сахар – 180 г
- тыквенное пюре – 3 ст. л.
- мука – 370 г
- разрыхлитель
Способ приготовления:
- В миске смешайте творог и сметану.
- Отдельно миксером взбейте яйца и сахар.
- Влейте яично-сахарную смесь в творожную массу, а затем добавьте тыквенное пюре и перемешайте до его равномерного распределения.
- Муку просейте вместе с разрыхлителем, всыпьте в творожную массу.
- Перемешайте тесто до однородного состояния. Тесто получается достаточно плотным, не воздушным.
- В круглую форму для кекса с выемкой посредине выложите творожное тесто, разровняйте поверхность. Выпекайте творожно-тыквенные кексы в предварительно разогретой до 180°С духовке 45 минут.
Тыквенное печенье
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 1 стакан
- мука – 1 стакан
- тыква запеченная 100–150 г
- тыквенные или подсолнечные семечки – 2–3 ст. л.
- масло растительное – 50 мл
- сахар – 1–2 ст. л.
- соль – 1/2 ч. л.
- сода
- вода
Способ приготовления:
- Просейте муку, добавьте хлопья, соль, сахар, соду, семечки.
- Тыкву тщательно разомните, уложите в центр муки, добавьте немного воды и немного масла.
- При помощи скребка все смешайте, постепенно добавляя масло. Должен получиться плотный шар из теста.
- На подпыленном мукой столе разрежьте тесто на небольшие кусочки, расплющите их и уложите на покрытый пергаментом противень.
- Выпекайте в разогретой до 200°С духовке 10–20 минут в зависимости от толщины печенья и желаемой степени готовности.
Тыквенный чизкейк с шоколадом
Ингредиенты:
- для коржа:
- шоколадное печенье – 250 г
- масло сливочное – 60 г
- яйцо – 1 шт.
- Для начинки:
- тыквенное пюре – 300 г
- творог жирный – 400 г
- яйцо – 3 шт.
- сахар – 1 стакан
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- крахмал – 2 ст. л.
- для глазури:
- шоколад черный – 100 г
- сливки жирные 60 мл (30% и больше)
- масло сливочное – 50 г
- для украшения:
- орехи молотые
- крошка печенья
Способ приготовления:
- Для того, чтобы получить 300 г тыквенного пюре, запеките 600–700 г сырой тыквы. Тыкву посыпьте сахаром, слегка корицей, щепоткой мускатного ореха. Поставьте в разогретую до 200°С духовку на 30 минут. Периодически открывайте духовку, чтобы выпустить пар. Так лишняя жидкость точно уйдет.
- Тыквы станет вполовину меньше, пюрируйте ее в блендере и дайте остыть.
- Размелите печенье, добавьте растопленное масло и яйцо. Руками перетрите до состояния влажной крошки, а потом слепите шар.
- Залепите тестом смазанную маслом форму. Сделайте дырочки вилкой и отправьте в духовку подсушиться (180°С, 10–14 минут).
- Для начинки творог интенсивно взбейте с сахаром и яйцами, аккуратно вмешайте остывшее тыквенное пюре и просейте крахмал.
- Вылейте смесь в подготовленный корж. Выпекайте в течение 40–50 минут при 180°С. Посмотрите на 40-й минуте, начинка должна «схватиться», но быть мягкой и не зажаренной. Дайте остыть, примерно час.
- Затем приготовьте глазурь. Интенсивно помешивая, на маленьком огне растопите шоколад, сливки и масло. Когда слегка остынет, вылейте на пирог и равномерно распределите.
- Сверху можно украсить орехами или посыпать крошками печенья. Подержите чизкейк ночь в холодильнике.