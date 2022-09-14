Творожно-тыквенный кекс

Ингредиенты:

  • творог – 250 г
  • сметана 20% – 3 ст. л.
  • яйцо куриное – 3 шт.
  • сахар – 180 г
  • тыквенное пюре – 3 ст. л.
  • мука – 370 г
  • разрыхлитель

Способ приготовления:

  1. В миске смешайте творог и сметану.
  2. Отдельно миксером взбейте яйца и сахар. 
  3. Влейте яично-сахарную смесь в творожную массу, а затем добавьте тыквенное пюре и перемешайте до его равномерного распределения.
  4. Муку просейте вместе с разрыхлителем, всыпьте в творожную массу.
  5. Перемешайте тесто до однородного состояния. Тесто получается достаточно плотным, не воздушным.
  6. В круглую форму для кекса с выемкой посредине выложите творожное тесто, разровняйте поверхность. Выпекайте творожно-тыквенные кексы в предварительно разогретой до 180°С духовке 45 минут.
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Тыквенное печенье

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 1 стакан
  • мука – 1 стакан
  • тыква запеченная 100–150 г
  • тыквенные или подсолнечные семечки – 2–3 ст. л.
  • масло растительное – 50 мл
  • сахар – 1–2 ст. л.
  • соль – 1/2 ч. л.
  • сода
  • вода

Способ приготовления:

  1. Просейте муку, добавьте хлопья, соль, сахар, соду, семечки.
  2. Тыкву тщательно разомните, уложите в центр муки, добавьте немного воды и немного масла.
  3. При помощи скребка все смешайте, постепенно добавляя масло. Должен получиться плотный шар из теста.
  4. На подпыленном мукой столе разрежьте тесто на небольшие кусочки, расплющите их и уложите на покрытый пергаментом противень.
  5. Выпекайте в разогретой до 200°С духовке 10–20 минут в зависимости от толщины печенья и желаемой степени готовности.

​Тыквенный чизкейк с шоколадом

Ингредиенты:

  • для коржа:
  • шоколадное печенье – 250 г
  • масло сливочное – 60 г
  • яйцо – 1 шт.
  • Для начинки:
  • тыквенное пюре –  300 г
  • творог жирный – 400 г
  • яйцо – 3  шт.
  • сахар – 1 стакан
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • крахмал – 2 ст. л.
  • для глазури:
  • шоколад черный – 100 г
  • сливки жирные 60 мл (30% и больше)
  • масло сливочное – 50 г
  • для украшения:
  • орехи молотые
  • крошка печенья

Способ приготовления:

  1. Для того, чтобы получить 300 г тыквенного пюре, запеките 600–700 г сырой тыквы. Тыкву посыпьте сахаром, слегка корицей, щепоткой мускатного ореха. Поставьте в разогретую до 200°С духовку на 30 минут. Периодически открывайте духовку, чтобы выпустить пар. Так лишняя жидкость точно уйдет.
  2. Тыквы станет вполовину меньше, пюрируйте ее в блендере и дайте остыть.
  3. Размелите печенье, добавьте растопленное масло и яйцо. Руками перетрите до состояния влажной крошки, а потом слепите шар.
  4. Залепите тестом смазанную маслом форму. Сделайте дырочки вилкой и отправьте в духовку подсушиться (180°С, 10–14 минут).
  5. Для начинки творог интенсивно взбейте с сахаром и яйцами, аккуратно вмешайте остывшее тыквенное пюре и просейте крахмал.
  6. Вылейте смесь в подготовленный корж. Выпекайте в течение 40–50 минут при 180°С. Посмотрите на 40-й минуте, начинка должна «схватиться», но быть мягкой и не зажаренной. Дайте остыть, примерно час.
  7. Затем приготовьте глазурь. Интенсивно помешивая, на маленьком огне растопите шоколад, сливки и масло. Когда слегка остынет, вылейте на пирог и равномерно распределите.
  8. Сверху можно украсить орехами или посыпать крошками печенья. Подержите чизкейк ночь в холодильнике.
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