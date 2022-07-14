Дистанционное школьное образование в современных реалиях становится невероятно актуальным. Это безопасно, удобно и позволяет учиться по украинской программе даже из-за границы. Однако родителей будущих первоклассников беспокоит, как именно будет проходить обучение и не ляжет ли оно полностью на плечи взрослых? Мы поговорили об этом со специалистами первой и крупнейшей дистанционной школы Украины «Оптима».

Первый класс — ответственная пора. Самая главная цель — научить ребенка учиться и мягко адаптировать к новому этапу жизни. Как это происходит в «Оптиме»?

В «Оптиме» процесс адаптации происходит максимально мягко. Ребёнок остается в безопасной среде, в окружении родных. Семье не нужно менять график жизни, ведь обучающая платформа доступна 24/7 и уроки можно проходить в любой удобный момент. Не нужно вставать рано или засиживаться за домашними заданиями допоздна – обучение можно просто и удобно подстроить под биоритмы и график каждой семьи.

Дистанционная школа «Оптима». Фото: пресс-служба

Дети могут обучаться самостоятельно в первом классе?

Мы сделали все необходимое, чтобы нашим маленьким школьникам было прежде всего интересно учиться. У нас уникальные уроки в виде мультфильмов, которые просто и доступно обучают ребенка по программе НУШ. С ними можно ознакомиться совершенно бесплатно, заказав демодоступ на 7 дней.

Эти уроки – наше ноу-хау, не имеющее аналогов ни в Украине, ни в мире! Они удерживают внимание и стимулируют желание учиться. Однако взрослым все же необходимо организовать учебный процесс: рабочее место, техническое оснащение. Именно родителям на первых этапах необходимо посадить ребенка за стол, включить компьютер или ноутбук, войти в систему и проследить за тем, чтобы малыши уделили уроку достаточно внимания и добросовестно выполняли задания.

Есть ли какие-нибудь дополнительные услуги для работы с первоклассниками?

Безусловно, есть семьи, где работа занимает большую часть времени. Именно для них были разработаны такие дополнительные услуги, как онлайн-классы и тьюторинг. С ними ребенок всегда остается под наблюдением и опекой профессионалов. Эти услуги пользуются популярностью не только в младших, но и в старших классах. Они помогают собраться и настроиться на серьезную работу, разобраться во всех темах, выявить и закрыть возможные пробелы в знаниях.

Дистанционная школа «Оптима». Фото: пресс-служба

Что лучше выбрать из дополнительных услуг: онлайн-класс или тьюторинг?

Этот вопрос лучше решать индивидуально. Тьютор — не учитель-предметник. Его задача — индивидуальная работа и забота. Он формирует план развития способностей учащегося, ориентируясь на знания и личные предпочтения ребенка. Он поможет раскрыть потенциал ученика, стать более самостоятельным в обучении.

Онлайн-класс использует позитив от нахождения в группе одноклассников — это бывает очень полезно на дистанционном обучении. На занятиях учитель объясняет новую тему, отвечает на вопросы учащихся. Отрабатываются навыки, полученные на предыдущих уроках.

Получить подробную информацию и записаться на обучение можно по телефонам: +38 (067) 333-91-87, +38 (099) 333-91-87.

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