Что делать, если ребенку трудно читать, писать, тяжело усидеть на месте. Читайте ответы в нашей стать

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Проблема 1. Если ребенок плохо воспринимает речь учителя

В Украине стартовал учебный год. Кто-то учится онлайн, кто-то офлайн. Но, какой бы ни была форма обучения, и в том, и в другом случае некоторые дети испытывают сложности с учебой. Особенно те, кто пошли в первый класс. С чем они могут быть связаны и как их можно решить, читайте в нашем материале.

Плохое слуховое восприятие - одна из главных проблем школьников. И часто родители до школы ее не замечают. Потому что в быту мы используем плюс минус одни и те же слова. К тому же речь направлена именно к ребенку. Усугубить ситуацию может и то, что в семье говорят на русском языке, а в школе – на украинском.

Необходимо проверить фонематический слух у специалиста (нейропсихолога, логопеда), а дома ослабить визуальный контент (выключить все гаджеты) и усилить слуховой. Для этого нужно читать книги без картинок и побольше на украинском и развивать способность пересказывать.

Давайте детализированные задания. Например, просите ребенка достать фиолетового слона (а есть еще красный, желтый, синий, да еще и разноцветные мышки). И положить его под фиолетовый коврик (коврики тоже есть разноцветные).

Не кричите на ребенка, обьясняя материал/фото freepik.com

Проблема 2. Не вливается в коллектив

Такая ситуация говорит о том, что у ребенка не была сформирована способность заводить новые знакомства. Для того чтобы не бояться знакомиться, нужно работать с уверенностью, а она идет от тела. Вспомните, как выглядит неуверенный человек: сгорбленная спина, гипотонус. У уверенного в себе громкий голос, поднятая вверх голова, ровная спина. Поэтому в этой ситуации вспоминаем, что тело первично, и работаем с осанкой. Делаем зарядку, ходим босиком по колючим дорожкам. Запишите ребенка на спорт. И он должен быть 4 раза в неделю.

В подобной ситуации также важна поддержка учителя. Родители могут попросить его назначить ребенка своим помощником по какой-то работе: например, он может раздавать тетради, пособия. Так ребенок почувствует себя увереннее.

Проблема 3. У ребенка возникли трудности с письмом

Буквы одной высоты даются с огромным напряжением. А на помощь тут придет любой ручной труд. Он хорошо развивает тонус пальчиков, кисти, межполушарные взаимодействия. А сегодня родители стараются делать все вместо детей. Если ручка в руке не держится, то потому что колготки не натягиваются.

Не кричите на ребенка, обьясняя материал/фото freepik.com

Проблема 4. Не может усидеть на месте

Время активного внимания у детей 6-7 лет 10-15 минут. И по правила НУШ (новой украинской школы) дети могут в течение урока передвигаться по классу – напомните об этом учительнице. Но, с другой стороны, напомните и ребенку о том, что существуют правила поведения. А для того, чтобы ему было легче их выполнять, дайте выплеснуть энергию перед школой. Если ребенок не набегался, не напрыгался перед уроком, ему будет трудно усидеть на уроке.

Пусть ребенок помогает по хозяйству. это укрепляет пальцы/фото freepik.com

Проблема 5. Не может запомнить буквы

Буква – это графический образ звука. Для того чтобы нарисовать образ, ребенок должен уметь представлять. А для этого нужно играть. Вспомните, во что только не превращается палка во время детских игр. А сейчас дети не представляют, потому что много гаджетов, которые им дают уже готовый образ. Поэтому и возникают проблемы с образным мышлением и, соответственно, со чтением. Что с этим делать? Подберите ключик, вспомните, что ребенку нравится. Например, если он любит динозавров, вы можете на каждую букву придумывать своего динозавра. Например, нарисуйте уранозавра, шея которого будет похожа на букву у.

Можно также прорабатывать каждую букву по такому алгоритму.

Пусть ребенок на ладони левой руки прорисует правой рукой буквой «А» и наоборот.

Теперь нужно соединить указательные и большие пальцы, получится треугольник. Нужно смотреть в этот треугольник и в воздухе рисовать руками большую букву «А». Кто-то из родителей кладет одну руку на затылок ребенку, другую на его лоб, а тот закрывает глаза и представляет, как в воздухе рисует эту букву.

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