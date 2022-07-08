Сейчас пара воспитывает 23 ребенка, на которых потрачено 600 тысяч долларов. Ими занимается 16 нянь. Муж и жена не собираются останавливаться на достигнутом и мечтают о 100 детях

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Как все начиналось

У богатых свои причуды. Именно эту фразу вспоминаешь, когда читаешь о семье Кристины и Галипа Озтюрка. Пара воспитывает 23 детей, часть из которых им родили суррогатные матери. Ведь Галип не хочет, чтобы бесконечные беременности и роды портили внешность его молодой семьи. И это далеко не предел. Галип и Кристина мечтают побить мировой рекорд и стать самыми многодетными родителями в мире. На вопрос, зачем им столько детей, пара не отвечает. Но хорошо, что такая мечта родилась у очень богатых людей, которые смогут обеспечить достойную жизнь своему многочисленному потомству.

Кристина с детства мечтала о большой семье. Однако сначала мечта казалась несбыточной: первого ребенка девушка родила в 17 лет и воспитывала дочку, как мать-одиночка, до пятилетнего возраста. За это время она стала довольно известной моделью, прилично зарабатывала и много путешествовала. Жизнь Кристины изменилась в один миг, когда во время отпуска с дочерью в Грузии она познакомилась с миллионером Галипом Озтюрком.

Детей много не бывает, уверена семья Озтюрк/фото @batumi_mama

Пара сразу приглянулась друг другу. Но главное, что соединило их вместе, – это любовь к детям. У Галипа к тому времени уже было 9 детей от первой жены, и мужчина хотел еще больше потомства. Он сделал предложение Кристине чуть ли не в первый вечер, и получил согласие. Так девушка в одночасье стала мачехой 9 детей. В планах Галипа было, чтобы жена рожала ему по ребенку в год. Однако потом семья определилась, что это будет неподъемная задача для женского организма. Все-таки миллионеру хотелось иметь рядом с собой не только постоянную роженицу, но и красивую здоровую жену.

В итоге супруги решили воспользоваться суррогатным материнством, и в первый же год совместной жизни «заказали» разным женщинам 20 малышей. Для этих целей Кристине 20 раз пришлось пройти через стимуляцию выработки яйцеклеток: это очень болезненная процедура, которая производит в организме настоящий гормональный взрыв. По протоколу ее можно проводить не чаще, чем раз в полгода. Более того, на протяжении жизни женщине не рекомендуется делать это больше 6 раз. Только крепкое здоровье и молодость биологической мамы позволили ей стать донором яйцеклетки столько раз за такой короткий срок.

Детей помогают воспитывать 16 нянь/фото @batumi_mama

Мама-администратор

На суррогатное материнство семья потратила 600 тыс. долларов. Все женщины родили здоровых малышей с разницей в один-два месяца. Так что сейчас семья воспитывает два десятка практически одногодок. Самой Кристине физически не под силу смотреть за таким количеством малышей. Поэтому муж оплачивает 16 нянь, которые помогают многодетной маме по дому и по уходу за детками. На нянь уходит примерно 10 тыс. долларов в месяц.

Кристина в этом мини-детском саду взяла на себя роль организатора и администратора домашнего хозяйства. Женщина планирует распорядок дня, график сна и прогулок, здоровое питание малышей и правильный досуг. Все детки кушают только домашнюю пищу из натуральных продуктов, спят с 8 вечера до 6 утра, много гуляют и слушают сказки, специально отобранные мамой. У семьи есть персональный доктор: регулярная запись к нему и контроль здоровья деток – это тоже прерогатива Кристины.

В 24 года мама 23 детей/фото @batimi_mama

На заре знакомства и супружеской жизни Галип поставил жене амбициозную задачу. Его мечта – 105 детей и звание мирового рекордсмена по количеству детей. Сейчас самой большой семьей в мире считается семья индийского многоженца Зионы Чана, который скончался совсем недавно: после него осталось 39 жен и 94 ребенка. Удастся ли семье Озтюрк побить этот рекорд, сказать сложно. Кристина готова к пополнениям в семье, но не так быстро, как хотелось бы Галипу. Все-таки присматривать за таким количеством детей одного возраста очень утомительно, даже несмотря на большое число помощниц.

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