Дізнайтесь про головні зміни в навчальній програмі українських шкіл

Що змінилося в українській шкільній програмі freepik.com

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«Історія України», «Всесвітня історія» для 6-11 класів, інтегрований курс «Історія: Україна і світ» (10 клас)

Війна в Україні триває, і освіта не може стояти осторонь цього. У зв’язку зі вторгненням російської федерації на нашу землю Міністерство освіти України внесло ряд важливих змін у навчальні програми загальної середньої освіти. Над ними працювало багато експерті: представники провідних українських вузів, органів державної влади, депутати ВРУ, науковці, директори шкіл, учителі, а також представники громадських та неурядових правозахисних організацій, професійного середовища, засобів масової інформації.

В оновлених программах:

пропонується погляд на СРСР як на державу імперського типу;

орієнтир на вивчення не тільки інструментів насильства, якого в ХХ столітті зазнавали українці, а й опору йому;

передбачено повний (окремим навчальним блоком) розгляд російсько-української війни, що розпочалася в 2014 році;

наголошується на геноцидних діях політичного керівництва і російського війська щодо українців, національному опорі проти агресії російської федерації та міжнародній підтримці України;

оновлено перелік термінів/понять, як-от: «присвоєння суверенітету» (у значенні привласнення, захоплення суверенітету УСРР союзним центром), «русскій мір», «рашизм»; замість вислову «політика русифікації» застосовано вислів «політика російщення», який точніше відбиває сутність явища і процесу; уточнено контекст застосування поняття «колабораціонізм».

«Захист України»

У змісті навчальної програми цього предмета посилено військово-патріотичну складову. Програму доповнено:

інформацією про сучасну російсько-українську війну та Героїв цієї війни,

про досвід ведення бойових дій;

вогневу підготовку, домедичну допомогу і цивільний захист.

Тепер діти будуть вивчати правила безпеки під час бойових дій freepik.com

«Основи здоров’я»

Розширено зміст першого розділу «Безпека і здоров’я людини», який вивчається на початку навчального року в кожному класі. Додано питання, що пов’язані з ризиками воєнного часу, зокрема:

сигнали оповіщення населення,

дії під час повітряної тривоги, обстрілу тощо,

надійне і ненадійне укриття,

протимінний захист та поводження з вибухонебезпечними і незнайомими предметами,

надання домедичної допомоги та психологічної самодопомоги тощо.

«Основи правознавства»

Зміст програми з цього предмета розширено вивченням питань, пов’язаних з правами людини, з російсько-українською війною та доповнено інформацією щодо Міжнародного гуманітарного права.

«Географія»

Переглянуто обсяг навчального часу на вивчення країн у світлі сучасної російсько-української війни.

У зміст теми «Країни Азії» додано інформацію про Республіку Корея, її місце у сучасній політичній карті світу, модель економіки, міжнародні зв’язки України з Республікою Корея.

Жодного російського чи білоруського автора в шкільній програмі тепер нема freepik.com

«Зарубіжна література», «Література (молдовська та зарубіжна/румунська та зарубіжна/угорська та зарубіжна)»

Із змісту програм вилучено твори російських і білоруських авторів. Натомість додано твори зарубіжних письменників відповідно до літературного процесу та з урахуванням вікових особливостей учнів. Так, замість російських, вивчатиметься творчість таких письменників, як Жан де Лафонтен, О. Генрі, Анна Ґавальда, У. Старк, Джон Бойн, Е. Шмітт, Йозеф Рот, А. Гранах тощо.

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