Возраст отцовству не помеха!

Эти всемирно известные актеры и музыканты почувствовали «вторую молодость», благодаря рождению детей. Рассказываем о звездных мужчинах, которые после 60 лет снова стали папами.

Ричард Гир

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Ричард Гир и Алехандра Сильва Getty Images

Звезда фильмов «Красотка» и «Сбежавшая невеста» в 2018 году в третий раз женился. Его избранницей стала испанская публицистка Алехандра Сильва. Младшая на 24 года Сильва родила мужу двух сыновей. Александр появился на свет в феврале 2019 года, когда звездному папочке было 69 лет. Второй совместный ребенок супругов, имя которого они до сих пор не рассекретили, родился в апреле 2020 года.

Роберт Де Ниро

Легендарный голливудский актер в 2011 году в пятый раз стал папой. Его жена, бывшая стюардесса Грейс Хайтауэр, родила дочь Хелен. Звездному отцу тогда было уже 68 лет.

Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр Getty Images

Мел Гибсон

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Голливудский актер Мел Гибсон входит в число самых многодетных отцов мирового шоу-бизнеса. Экс-супруга знаменитости Робин Мур родила ему семерых детей. Восьмого ребенка Мелу подарила его бывшая возлюбленная Оксана Григорьева. В девятый раз Гибсон стал отцом в 2017 году, когда ему был уже 61 год. Писательница Розалинда Росс, которая младше знаменитого мужа на 45 лет, родила ему сына Ларса Джерарда.

Мел Гибсон и Розалинда Росс Getty Images

Алек Болдуин

Актер Алек Болдуин вместе со своей второй супругой Хиларией воспитывает шестерых совместных детей. Младшая из них, дочь Люсия, родилась в начале 2021 года, когда Болдуину было 62 года.

Алек Болдуин с женой Хиларией и детьми Getty Images

Стив Мартин

Звезда комедийных фильмов «Отец невесты», «Розовая пантера» и «Оптом дешевле» впервые стал отцом в 67-летнем возрасте. В декабре 2012 года супруга актера, бывшая сотрудница The New Yorker Ана Стрингфилд родила дочь.

Стив Мартин и Ана Стрингфилд Getty Images

Мик Джаггер

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У фронтмена рок-группы The Rolling Stones восемь детей от пяти разных женщин и это при том, что официально женат Мик был только дважды. Младшему ребенку музыканта, которого ему родила балерина Мелани Хемрик, в декабре исполниться 5 лет. Мальчик Деверо появился на свет, когда его всемирно известному отцу было 73 года.

Мик Джаггер Getty Images

Роуэн Аткинсон

Британский комедийный актер, который сыграл мистера Бина и агента Джонни Инглиша, в третий раз стал отцом в 62 года. Вот уже почти четыре года звездный папа и его возлюбленная Луиз Форд держат в тайне имя и пол ребенка.

Роуэн Аткинсон Getty Images

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