ТОП-7 звездных мужчин, которые стали отцами после 60 лет
Эти всемирно известные актеры и музыканты почувствовали «вторую молодость», благодаря рождению детей. Рассказываем о звездных мужчинах, которые после 60 лет снова стали папами.
Ричард Гир
Читайте также: Горбунов рассекретил, на кого учится сын Осадчей от первого бракаЗвезда фильмов «Красотка» и «Сбежавшая невеста» в 2018 году в третий раз женился. Его избранницей стала испанская публицистка Алехандра Сильва. Младшая на 24 года Сильва родила мужу двух сыновей. Александр появился на свет в феврале 2019 года, когда звездному папочке было 69 лет. Второй совместный ребенок супругов, имя которого они до сих пор не рассекретили, родился в апреле 2020 года.
Роберт Де Ниро
Легендарный голливудский актер в 2011 году в пятый раз стал папой. Его жена, бывшая стюардесса Грейс Хайтауэр, родила дочь Хелен. Звездному отцу тогда было уже 68 лет.
Мел Гибсон
Читайте также: ТОП-5 звезд, которые выросли в однополых семьяхГолливудский актер Мел Гибсон входит в число самых многодетных отцов мирового шоу-бизнеса. Экс-супруга знаменитости Робин Мур родила ему семерых детей. Восьмого ребенка Мелу подарила его бывшая возлюбленная Оксана Григорьева. В девятый раз Гибсон стал отцом в 2017 году, когда ему был уже 61 год. Писательница Розалинда Росс, которая младше знаменитого мужа на 45 лет, родила ему сына Ларса Джерарда.
Алек Болдуин
Актер Алек Болдуин вместе со своей второй супругой Хиларией воспитывает шестерых совместных детей. Младшая из них, дочь Люсия, родилась в начале 2021 года, когда Болдуину было 62 года.
Стив Мартин
Звезда комедийных фильмов «Отец невесты», «Розовая пантера» и «Оптом дешевле» впервые стал отцом в 67-летнем возрасте. В декабре 2012 года супруга актера, бывшая сотрудница The New Yorker Ана Стрингфилд родила дочь.
Мик Джаггер
Читайте также: Звездные экс-супруги, которые дружат после разводаУ фронтмена рок-группы The Rolling Stones восемь детей от пяти разных женщин и это при том, что официально женат Мик был только дважды. Младшему ребенку музыканта, которого ему родила балерина Мелани Хемрик, в декабре исполниться 5 лет. Мальчик Деверо появился на свет, когда его всемирно известному отцу было 73 года.
Роуэн Аткинсон
Британский комедийный актер, который сыграл мистера Бина и агента Джонни Инглиша, в третий раз стал отцом в 62 года. Вот уже почти четыре года звездный папа и его возлюбленная Луиз Форд держат в тайне имя и пол ребенка.
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