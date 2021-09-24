18-летний Илья поступил в американский ВУЗ

Горбунов рассекретил, на кого учится сын Осадчей от первого брака instagram.com/kosadcha

Ведущий «Танців з зірками», актер и продюсер Юрий Горбунов рассказал, кем мечтает стать старший сын его супруги, звезды программы «Світське життя» Кати Осадчей от первого брака.

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18-летний Илья Полищук в этом году стал студентом Мэрилендского университета. ВУЗ находится недалеко от Вашингтона, США. В проекте «Зірковий шлях» Юрий рассекретил, что в американском учебном заведении Илья получит образование программиста.

«Я бы хотел, чтобы он вернулся на родину. Когда люди за границей получают образование, то надо, чтобы они возвращались домой и строили государство. Он айтишник, как это сейчас принято быть в молодежи», — поделился Юрий.

Напомним, что отцом Ильи является бизнесмен и бывший нардеп от Олег Полищук, с которым Осадчая была в браке в 2001-2004 годах.

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