Маша Ефросинина и Оля Полякова обсудили воспитание детей-подростков в новом выпуске шоу «Взрослые девочки»

Вышел второй эпизод YouTube-шоу «Взрослые девочки» с певицей Олей Поляковой и ведущей Машей Ефросининой. Премьера шоу состоялась три недели назад — и прошла с огромным успехом. Дебютный выпуск, в котором Полякова и Ефросинина обсуждают вопросы долгого брака, собрал миллион просмотров и исключительно теплую реакцию аудитории. Зрители отмечали, что «смотрели на одном дыхании», и благодарили ведущих за такую редкую сегодня откровенность в разборе не самых простых тем: от сохранения брака до разнообразия сексуальной жизни.

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В новом выпуске «Взрослых девочек» Оля Полякова и Маша Ефросинина продолжают на собственном опыте рассматривать вопросы, волнующие всю Украину. Центральным сюжетом выпуска стало воспитание детей-подростков: Ефросинина — мать 17-летней Наны Хромаевой, а Полякова воспитывает двух дочек, 16-летнюю Машу и 9-летнюю Алису. Ведущие в своем фирменном стиле, с позиций юмора и житейского опыта, поговорили о проблеме буллинга среди подростков, а Оля рассказала, как ее дочь справляется с обрушившимся на нее хейтом в социальных сетях из-за использования ненормативной лексики.

«Если в школах не дают сексуального образования, то надо как-то научить родителей, в каком возрасте заводить разговоры об этом, как их вести и как преодолеть родителям стыд и неловкость в связи с этой темой», — поделилась мнением звездная мама Оля Полякова.

Нужно ли становиться другом своему ребенку, как мотивировать детей на обучение, в каком возрасте рассказывать им о сексе и отношениях, помогают ли запреты или ограничения и, наконец, как сделать так, чтобы ребенок не пил и не курил — эти и многие другие животрепещущие темы нашли свое отражение в свежем выпуске «Взрослых девочек».

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