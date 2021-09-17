Знаменитости, чьи родители были представителями ЛГБТ.

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Знаменитости из нашей сегодняшней подборки выросли в семьях, где родители однажды осознали свою гомосексуальность и влюбились в представителя своего пола.

Джоди Фостер

Звезда фильма "Молчание ягнят" Джоди Фостер в 2007 году совершила каминг-аут, объявив о том, что является лесбиянкой. А спустя семь лет актриса вступила в брак с фотографом и актрисой Александрой Хедисон.

Как выяснилось, мама Джоди Эвелин Элла Алмонд тоже познала однополую любовь. Биологический отец будущей голливудской звезды сбежал еще до ее рождения. Воспитывать детей Эвелин помогала ее близкая подруга. Позже между женщинами возникли любовные отношения.

Джоди Фостер с мамой Getty Images

Эми Адамс

После развода с отцом актрисы ее мама Кэтрин Адамс сразу же завела новые отношения, но на этот раз с женщиной. Тогда еще 10-летней Эми и ее братьям и сестрам понадобилось время, чтобы принять новую любовь матери.

Эми Аддамс с мамой Getty Images

Рене Руссо

Отец звезда фильмов "Тор" и "Стажер" ушел из семьи в сложное для Рене время. В 2-летнем возрасте ей прогнозировали инвалидность из-за тяжелой формы сколиоза.

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Маме будущей актрисы Ширли Балокке со временем удалось поставить дочь на ноги. И помогла ей в этом новая любовь. Мама Рене влюбилась в женщину и вместе с ней построила крепкую семью.

Рене Руссо Getty Images

Джена Мэлоун

Биологическая мать звезды серии фильмов "Голодные игры" Дебби Мэлоун тоже воспитала дочь со своей возлюбленной. В интервью актриса признается, что в доме ее двух мам всегда царила теплая атмосфера.

Джена Мэлоун Getty Images

Роберт Де Ниро

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Отец знаменитого голливудского актера ушел из семьи после признания жене в гомосексуализме. Несмотря на развод, Де Ниро-старший активно принимал участие в воспитании сына. По словам актера, он сочувствовал отцу, которому так и не удалось построить отношений с любимым мужчиной.

Роберт Де Ниро Getty Images

Автор: Наталия Коваленко

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