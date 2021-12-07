Звездные пары, впервые ставшие родителями в этом году

Какие знаменитости обзавелись первенцем в 2021 году ©instagram.com/sviatoslav.vakarchuk, Getty Images, Getty Images

Ivona продолжает подводить итоги уходящего года. 2021-й принес не только множество скандальных расставаний и судебных разбирательств в мире шоу-бизнеса, но и массу знаменательных событий в жизни знаменитостей. Например, рождение первого ребенка. Вспоминаем, какие звездные пары в 2021 году впервые стали родителями.

Читайте также: ТОП-10 самых популярных кинозвезд 2021 года: Рейтинг IMDb

Сразу же две внучки Елизаветы II в 2021 году обзавелись детьми. 9 января принцесса Евгения родила сына Августа Филиппа Хоука, а ее старшая сестра стала мамой, родив 18 сентября дочь Сиенну Элизабет.

Святослав Вакарчук

46-летний фронтмен легендарной украинской группы «Океан Эльзы» тоже впервые стал отцом в 2021 году. В конце лета у него родился сын Иван. Личную жизнь артист скрывает, но в Сети ходят слухи о том, что матерью первенца Вакарчука является Евгения Яцута, директор и совладелица кинопродюсерской компании Radioactive.

MamaRika и Сергей Середа

Певица и комик впервые стали родителями 2 августа. У звездной пары родился мальчик, которому дали имя Давид.

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Читайте также: Итоги 2021 года: Судебные разбирательства звезд

Никита Добрынин стал первым участником украинского «Холостяка», который женился на победительнице шоу. Его избранница Даша Квиткова 13 июля подарила ему сына Льва.

Наоми Кэмпбелл

В мае 50-летняя модель объявила о том, что впервые стала мамой. Как она назвала дочь, кто является отцом девочки и пользовалась ли Наоми услугами суррогатной мамы, пока неизвестно.

Наоми Кэмпбелл Getty Images

Элли Голдинг и Каспар Джоплинг

Экс-девушка принца Гарри, знаменитая британская певица Элли Голдинг родила первенца в конце апреля. Новорожденный сын артистки получил имя Артур Эвер Уинтер.

Эмбер Херд

Читайте также: Итоги 2021 года: какие хиты чаще всего слушали украинцы по радио

Скандальная экс-супруга Джонни Деппа, актриса Эмбер Херд в апреле обзавелась дочерью, которую ей родила суррогатная мать. Новорожденная девочка получила имя Уна Пейдж.

Маколей Калкин и Бренда Сонг

40-летняя звезда культового фильма «Один дома» впервые стал отцом в начале апреля. Его возлюбленная родила сына. Мальчика назвали Дакотой в честь погибшей сестры Калкина.

Эмма Стоун и Дейв Маккери

13 марта у актрисы и ее мужа-режиссера родилась дочь. Малышка получила имя Луиз Джин.

Василиса Фролова и Дмитрий Котеленец

В начале марта украинская ведущая Василиса Фролова родила первенца в 43-летнем возрасте. Отцом ее сына Родиона стал продюсер Дмитрий Котеленец.

Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард

Читайте также: Звезда «Гарри Поттера» сообщила о четвертой беременности

Всемирно известная американская модель Эмили Ратаковски сделала себе подарок на 8 марта в виде новорожденного сына. Звезда подиумов назвала малыша Сильвестром Аполлоном.

Роуз Лесли и Кит Харингтон

Актеры сериала «Игра престолов» до сих пор держат в тайне дату рождения и имя своего сына. Известно только, что первенец пары появился на свет в начале года.

Роуз Лесли и Кит Харингтон Getty Images

Вам будет интересно прочитать на Ivona: