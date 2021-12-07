Какие знаменитости обзавелись первенцем в 2021 году
Ivona продолжает подводить итоги уходящего года. 2021-й принес не только множество скандальных расставаний и судебных разбирательств в мире шоу-бизнеса, но и массу знаменательных событий в жизни знаменитостей. Например, рождение первого ребенка. Вспоминаем, какие звездные пары в 2021 году впервые стали родителями.
Читайте также: ТОП-10 самых популярных кинозвезд 2021 года: Рейтинг IMDbПринцесса Евгения и Джек Бруксбэнк, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци
Сразу же две внучки Елизаветы II в 2021 году обзавелись детьми. 9 января принцесса Евгения родила сына Августа Филиппа Хоука, а ее старшая сестра стала мамой, родив 18 сентября дочь Сиенну Элизабет.
Святослав Вакарчук
46-летний фронтмен легендарной украинской группы «Океан Эльзы» тоже впервые стал отцом в 2021 году. В конце лета у него родился сын Иван. Личную жизнь артист скрывает, но в Сети ходят слухи о том, что матерью первенца Вакарчука является Евгения Яцута, директор и совладелица кинопродюсерской компании Radioactive.
MamaRika и Сергей Середа
Певица и комик впервые стали родителями 2 августа. У звездной пары родился мальчик, которому дали имя Давид.
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Читайте также: Итоги 2021 года: Судебные разбирательства звездНикита Добрынин стал первым участником украинского «Холостяка», который женился на победительнице шоу. Его избранница Даша Квиткова 13 июля подарила ему сына Льва.
Наоми Кэмпбелл
В мае 50-летняя модель объявила о том, что впервые стала мамой. Как она назвала дочь, кто является отцом девочки и пользовалась ли Наоми услугами суррогатной мамы, пока неизвестно.
Элли Голдинг и Каспар Джоплинг
Экс-девушка принца Гарри, знаменитая британская певица Элли Голдинг родила первенца в конце апреля. Новорожденный сын артистки получил имя Артур Эвер Уинтер.
Эмбер Херд
Читайте также: Итоги 2021 года: какие хиты чаще всего слушали украинцы по радиоСкандальная экс-супруга Джонни Деппа, актриса Эмбер Херд в апреле обзавелась дочерью, которую ей родила суррогатная мать. Новорожденная девочка получила имя Уна Пейдж.
Маколей Калкин и Бренда Сонг
40-летняя звезда культового фильма «Один дома» впервые стал отцом в начале апреля. Его возлюбленная родила сына. Мальчика назвали Дакотой в честь погибшей сестры Калкина.
Эмма Стоун и Дейв Маккери
13 марта у актрисы и ее мужа-режиссера родилась дочь. Малышка получила имя Луиз Джин.
Василиса Фролова и Дмитрий Котеленец
В начале марта украинская ведущая Василиса Фролова родила первенца в 43-летнем возрасте. Отцом ее сына Родиона стал продюсер Дмитрий Котеленец.
Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард
Читайте также: Звезда «Гарри Поттера» сообщила о четвертой беременностиВсемирно известная американская модель Эмили Ратаковски сделала себе подарок на 8 марта в виде новорожденного сына. Звезда подиумов назвала малыша Сильвестром Аполлоном.
Роуз Лесли и Кит Харингтон
Актеры сериала «Игра престолов» до сих пор держат в тайне дату рождения и имя своего сына. Известно только, что первенец пары появился на свет в начале года.
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