Итоги 2021 года: какие хиты чаще всего слушали украинцы по радио
Двадцатка самых популярных треков уходящего года
Читайте также: Гонконгская группа Omicron прославилась благодаря новому штамму COVID-19Украинский музыкальный альянс (УМА) подвел итоги уходящего года. Организация подсчитала, украиноязычные треки каких артистов чаще всего слушали по радио.
По количеству ротаций в 2021 году первое место в рейтинге самых популярных хитов досталось группе KAZKA, исполнителю Alekseev и их совместному треку «Поруч».
Артем Пивоваров и его нашумевшая песня «Дежавю» оказалась на второй строчке.
В тройку лидеров вошла композиция Насти Каменских под названием «Почуття».
В ТОП-20 самых популярных треков также попали:
- 4. Океан Эльзы — «Без Тебе»
- 5. The Hardkiss/Monatik — «Кобра»
- 6. Navi — «Холодна Ніч»
- 7. Сергей Бабкин — «Де Би Я»
- 8. Виталий Козловский — «Мала танцюй»
- 9. «Время и Стекло» — «Дим»
- 10. «Антитела» — «Кіно»
- 11. Kalush — «Зорі»
- 12. Юлия Думанская — «Наворожи»
- 13. Kishe — «Знову і Знову»
- 14. DOROFEEVA — gorit
- 15. Vaha — «Саме Ти»
- 16. Pianoboy — «Шампанські Очі»
- 17. Michelle Andrade — «Не знаю»
- 18. TAYANNA — «Ейфорія»
- 19. Melovin — «І Кров кипить»
- 20. KAZKA — «М'Ята»
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