Двадцатка самых популярных треков уходящего года

Итоги 2021 года: какие хиты чаще всего слушали украинцы по радио ©instagram.com/kazka.band, instagram.com/pivovarovmusic, instagram.com/kamenskux

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Украинский музыкальный альянс (УМА) подвел итоги уходящего года. Организация подсчитала, украиноязычные треки каких артистов чаще всего слушали по радио.

По количеству ротаций в 2021 году первое место в рейтинге самых популярных хитов досталось группе KAZKA, исполнителю Alekseev и их совместному треку «Поруч».

Артем Пивоваров и его нашумевшая песня «Дежавю» оказалась на второй строчке.

В тройку лидеров вошла композиция Насти Каменских под названием «Почуття».

В ТОП-20 самых популярных треков также попали:

4. Океан Эльзы — «Без Тебе»

5. The Hardkiss/Monatik — «Кобра»

6. Navi — «Холодна Ніч»

7. Сергей Бабкин — «Де Би Я»

8. Виталий Козловский — «Мала танцюй»

9. «Время и Стекло» — «Дим»

10. «Антитела» — «Кіно»

11. Kalush — «Зорі»

12. Юлия Думанская — «Наворожи»

13. Kishe — «Знову і Знову»

14. DOROFEEVA — gorit

15. Vaha — «Саме Ти»

16. Pianoboy — «Шампанські Очі»

17. Michelle Andrade — «Не знаю»

18. TAYANNA — «Ейфорія»

19. Melovin — «І Кров кипить»

20. KAZKA — «М'Ята»

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