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Украинский музыкальный альянс (УМА) подвел итоги уходящего года. Организация подсчитала, украиноязычные треки каких артистов чаще всего слушали по радио.

По количеству ротаций в 2021 году первое место в рейтинге самых популярных хитов досталось группе KAZKA, исполнителю Alekseev и их совместному треку «Поруч»

Артем Пивоваров и его нашумевшая песня «Дежавю» оказалась на второй строчке.

В тройку лидеров вошла композиция Насти Каменских под названием «Почуття».

В ТОП-20 самых популярных треков также попали:

  • 4. Океан Эльзы — «Без Тебе»
  • 5. The Hardkiss/Monatik — «Кобра»
  • 6. Navi — «Холодна Ніч»
  • 7. Сергей Бабкин — «Де Би Я»
  • 8. Виталий Козловский — «Мала танцюй»
  • 9. «Время и Стекло» — «Дим»
  • 10. «Антитела» — «Кіно»
  • 11. Kalush — «Зорі»
  • 12. Юлия Думанская — «Наворожи»
  • 13. Kishe — «Знову і Знову»
  • 14. DOROFEEVA — gorit
  •  15. Vaha     — «Саме Ти»
  • 16. Pianoboy — «Шампанські Очі»
  • 17. Michelle Andrade — «Не знаю»
  • 18. TAYANNA — «Ейфорія»
  • 19. Melovin  — «І Кров кипить»
  • 20. KAZKA  — «М'Ята»

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