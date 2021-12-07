Звезда «Гарри Поттера» сообщила о четвертой беременности
Джесси Кейв забеременела меньше чем через год от предыдущих родов
Английская художница, стендап-комик, писательница и актриса Джесси Дейв в прошлом году стала многодетной мамой, родив в октябре третьего ребенка.
Читайте также: Многодетные мамы: У кого из звезд больше троих детейА на днях исполнительница роли Лаванды Браун в Поттериане объявила, что она и ее супруг, комик Альфи Браун, готовятся к рождению еще одного ребенка.
На своей странице в Инстаграм 34-летняя телезвезда обнародовала селфи из ванной, где она демонстрирует округлившийся животик.
«Не могу больше скрывать этого малыша», — подписала кадры Джесси.
Отметим, что у Дейв уже есть 7-летний сын Донни, 5-летняя дочь Марго и годовалый сын Теннесси.
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