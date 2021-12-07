Джесси Кейв забеременела меньше чем через год от предыдущих родов

Английская художница, стендап-комик, писательница и актриса Джесси Дейв в прошлом году стала многодетной мамой, родив в октябре третьего ребенка.

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А на днях исполнительница роли Лаванды Браун в Поттериане объявила, что она и ее супруг, комик Альфи Браун, готовятся к рождению еще одного ребенка.

На своей странице в Инстаграм 34-летняя телезвезда обнародовала селфи из ванной, где она демонстрирует округлившийся животик.

«Не могу больше скрывать этого малыша», — подписала кадры Джесси.

Отметим, что у Дейв уже есть 7-летний сын Донни, 5-летняя дочь Марго и годовалый сын Теннесси.

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