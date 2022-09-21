Очередность рождения и наличие братьев и сестер напрямую влияют на характер человека и его судьбу

Читайте также: «Синий кит» вернулся: новые смертельные задания для детей

Опытный психолог сразу вычисляет в группе детишек единственных в семье — вокруг них всегда чуть больше свободного пространства, на стуле сидят, как на троне. Когда детей чем-то угощают, они подойдут по-царски, не спеша, потому что живут с ощущением своего исключительного места в жизни.

В начале прошлого века, когда пространство детской делили минимум 10 разновозрастных братьев и сестер, позицию «один дома» психотерапевты считали почти патологией. В спецлитературе постоянно цитировалась фраза американского психолога Холла о том, что быть единственным ребенком — значит, иметь болезнь внутри себя. Современная психология не столь радикальна на этот счет, но уникальные свойства таких детей подтверждает.

По словам детского психолога Светланы Ройз, они единственные не привыкли делить ресурс с другими. Ситуация: родители дают чаду конфеты, он поначалу пытается угощать ими всех, но взрослые обычно отказываются. Спустя время он перестает делиться, поверив в миф: все ресурсы в этой жизни принадлежат ему. Когда такой ребенок вырастает, то садится за стол и съедает все котлеты, рассчитанные на семью. Не потому, что махровый эгоист, а из-за стереотипа поведения.

Старший ребенок всегда будет более эгоистичным, чем младшие freepik.com

Такие дети с трудом разделяют чужое мнение. Они упорнее других настаивают на своих правилах и готовы идти на конфликт, лишь быпоследнее слово осталось за ними.

Похожие душевные качества присущи тем, у кого разница с братьями и сестрами переваливает за 10 лет. Их относят к смешанному психотипу — единственного и первого или второго ребенка.

Изучив связь между порядком рождения в семье и характером, американский психолог Маргарет Лотас пришла к выводу:

«Самый старший ребенок ориентирован на взрослых. Он серьезнее, чувствительнее, ранимее и очень болезненно переносит наказания. Первенец добросовестный и послушный, он охотно читает, любит делать что-то вместе со старшими. Он или маменькин сыночек,робкий и боязливый; или очень уверенный в себе, независимый и спокойный».

Было сделано еще одно интересное наблюдение: в семьях различной величины первый ребенок по своим достижениям намного опережает остальных, ведь он вынужден играть ведущую роль, вначале среди братьев и сестер, позднее — в социуме.

Первенец обладает большим чувством ответственности, по своей натуре он защитник традиций, хранитель семейных ценностей, наследник, связующее звено между родителями и своими братьями и сестрами.

Второй ребенок: мятежник

Альфред Адлер, основоположник индивидуальной психологии, так описал психотип второго ребенка:

«Это мятежник. Он неохотно прислушивается к голосу авторитета и будет с удовольствием подстрекать младших братьев и сестер против старшего и родителей. Второй ребенок часто не считается с обычаями. В нем сидит первооткрыватель, пионер,который хочет прорваться в неизвестное».

Первый ребенок защищает свое место под солнцем, а второй его завоевывает. Однако, по убеждению Светланы Ройз, маленькие соперники легко найдут дорогу друг к другу, если их родители не станут оказывать предпочтение ни одному, ни другому, если ониокружают обоих детей одинаковой заботой и нежностью, в равной степени покровительствуют каждому. Такое поведение станет самым лучшим средством для преодоления трудностей в отношениях.

Важно, чтобы между братьями и сестрами была дружба freepik.com

Третий ребенок: аутсайдер

Первый и второй принадлежат друг другу, как бы порой они не отличались по характеру и темпераменту. Они создали свой микромир, откатали сценарии отношений, как вдруг в него вторгается «чужак» — третий ребенок.

Его положение становится особенно сложным, если с рождения второго ребенка прошло достаточно много времени.

Нередко третьи дети чувствуют себя аутсайдерами. И если единственный ребенок умеет сохранять дистанцию и чувствует себя выше сверстников, то третий живет с привкусом неполноценности. Он стремится занять свое место среди других, но не избавляется от ощущения, что они не придают ему значения. И это ощущение сохраняется у него на всю жизнь. Как правило, у третьих детей развивается недоверчивость. Они или замыкаются и воздвигают стену между собой и миром, или собирают все свои силы, вырываются из оков комплексов и стараются силой завоевать то, что им не было дано.

Семейная сцена: кто играет главные роли

Что же происходит со следующими детьми? По наблюдениям Карла Кенига, четвертый ребенок, как издание карманного формата первого, — он защитник и почитатель традиций.

Социальные качества пятого и шестого похожи на характеристики второго и третьего. Однако черты более поздних детей не так выражены, как у первых трех. На семейной сцене первые трое будут играть главные роли, а остальные чаще будут оставаться на заднем плане.

Вам будет также интересно почитать:

Мама не против: эксперименты детей звезд со своим полом

Как выглядят жены и дети главных крашей украинцев