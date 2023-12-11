Лави українського бізнесу з початком повномасштабного вторгнення стрімко поповнюють нові підприємці.

Воркшопи для жінок-підприємиць Women Biz Days у 2024 році — навчання від старту бізнесу до перших кроків на експорт пресслужба

Попри важкі умови воєнного часу, у вересні 2023 українці відкрили понад 35 тисяч ФОПів. Це рекорд не тільки за час повномасштабного вторгнення, але й за останні три роки, зазначають в Opendatabot.

Більшість з них відкривають саме жінки — 56 % за 2023 рік. Показник за осінь вражає ще більше, адже у цей період жінки зареєстрували вже 60 % нових справ.

Однак детальний аналіз показує, що такі бізнеси жінки відкривають одноосібно, щоб займатись традиційно знайомою для себе діяльністю, не створюючи при цьому великої кількості робочих місць. На це впливає обмеженість фінансових ресурсів, нестача часу на планування стратегічного розвитку діяльності, брак знань щодо «нетрадиційних» видів діяльності тощо. Але війна — це головний виклик.

Попри все, навіть у важкі часи потрібно створювати можливості для руху та розвитку, розширювати горизонти своїх знань і вмінь. Саме для цього у 2023 розпочали серію навчань Women Biz Days. Це 8 воркшопів, які охоплюють теми юридичної, маркетингової, фінансової та інших сфер ведення бізнесу. Мета проєкту — дати українкам підґрунтя для успішного ведення бізнесів, актуалізувати їхні знання та допомогти адаптувати процеси не тільки відповідно до воєнних реалій, а й стратегічно визначити напрям ведення бізнесу.

Навчання продемонструє потенціал для розвитку в інших, незнайомих, галузях, а також сформує бачення «де буде чи може бути мій бізнес через 3–5 років».

«Україна останні роки впевнено рухалася до того, щоб посилювати роль жінок в економіці. Наше дослідження показало, що з початком повномасштабного вторгнення 62 % українок відмітили погіршення бізнес-ситуації в країні, проте вони продовжують працювати й розвивати власну справу. Тому ми раді, що маємо змогу їх підтримати й допомогти рухатися вперед. Ми хочемо, що їхні бізнеси були видимими, а вклад в економіку достойно оцінений», — зазначає Ірина Титарчук, виконавча директорка ГО «Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі».

Коли та де пройдуть воркшопи

Два з восьми воркшопів Women Biz Days відбудуться в 2023 році, ще шість заплановані на 2024 рік.

Дати проведення

11–12 січня в Києві 1–2 лютого в Тернополі (для організацій громадянського суспільства) 29 лютого – 1 березня в Ужгороді 18–19 квітня в Хмельницькому 16–17 травня онлайн 11–12 червня 2024 в Києві

Умови участі

Воркшопи розраховані на жінок-підприємиць та керівниць малих і середніх бізнесів. На один захід можуть потрапити тільки 20 учасниць. Результати відбору оприлюднюють за два тижні до початку кожного з воркшопів.

Реєстрація — за посиланням.

Критерії відбору учасниць:

опис бізнесу / підприємства

мотивація до участі у Women Biz Days

очікування від участі у Women Biz Days

можливості / перспективи подальшого розвитку

ведення всіх каналів комунікації українською або англійською мовами

відсутність діяльності на ринку російської федерації та республіки білорусь

Воркшопи є складовою масштабного проєкту «Розширення можливостей жіночого підприємництва в Україні», який реалізували за ініціативи ГО «Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі» та за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

«Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» підтримує жінок у заснуванні й розвитку власної справи. У часи безпрецедентних викликів жінки-підприємиці стають драйвером економіки, забезпечуючи її стійкість. Ініціатива Women Biz Days сприятиме розвитку підприємницьких навичок серед жінок-лідерок та надасть стимул для розвитку бізнесу в Україні», — коментує Олеся Залуська, керівниця Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Довідка

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» підтримує стартапи й малі та середні підприємства (МСП) з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі.