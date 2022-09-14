Иногда без наказаний не обойтись. Как наказывать ребенка правильно, чтобы не разрушить его дружбу и привязанность к вам

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1. Первый раз простите и объясните

Дети, безусловно, цветы нашей жизни. Но иногда они ее не только украшают, но и портят: истериками, капризами, непослушанием. В некоторых случаях приходится прибегать к наказаниям. Чтобы они пошли ребенку на пользу, а не во вред, важно соблюдать эти правила.

Если малыш, к примеру, разбил чашку первый раз в жизни, то не ругайте его, а объясните, что это хрупкий предмет, а такие редметы разбиваются, когда падают. Договоритесь, что в следующий раз он будет держать чашку крепче.

2. Каждый раз объясняйте, за что вы наказываете

Если ребенок, несмотря на разъяснительную работу, продолжает нарушать принятые правила — накажите его, напомнив, что «мы же договаривались», «ты обещал» и т. п. Тогда наказание будет восприниматься справедливо.

Иногда без наказаний не обойтись/фото freepik.com

3. Если наказания нельзя избежать, оно должно следовать сразу же за проступком

Детская память коротка. Если вы, придя домой после работы, узнаете, что ваш ребенок устроил бабушке истерику и нарочно разлил суп, и решите его отшлепать, имейте в виду: ваш гнев не будет воспринят малышом. Просто потому, что он уже успел забыть о своем проступке. В таком случае наказание не принесет ничего, кроме обиды. И уж тем более нельзя наказывать «завтра за вчера» или делать это несколько раз за один проступок.

4. Для профилактики — предупреждение

Упредить проблему всегда легче, чем решить ее, когда она уже возникала. Поэтому предупреждайте ребенка. К примеру: «Если ты не уберешь игрушки — не пойдешь гулять».

5. Воспитывайте личным примером

Если родители наказывают ребенка за то, чего не исполняют сами, к примеру, не убирают у себя в комнате — это вызывает у него протест и порождает чувство неуважения к ним.

6. На вызывающее поведение отвечайте уверенно и решительно

Если ребенок демонстрирует явное неповиновение, к примеру, если мама запрещает ему дергать себя за волосы, а он продолжает это делать, — ребенка нужно уверенно и решительно наказать. Если этого не сделать, родитель в его глазах начинает выглядеть беспомощным и теряет в авторитете.

Важно не перебарщивать с наказаниями/фото freepik.com

7. Отличайте своеволие от безответственности

Не наказывайте ребенка за непреднамеренный проступок — к примеру, если он забыл выполнить вашу просьбу. Детская память еще не совершенна. Не стоит ее путать со злостным непослушанием.

8. Не устраивайте спектаклей

Если родитель не артист, то его хватания за сердце и демонстративный прием корвалола достигнут противоположного эффекта: дети чрезвычайно тонко чувствуют фальшь и быстро учатся плохому. Так что, устраивая спектакли, вы рискуете вырастить лицемера либо человека, которому будет плевать на чувства других людей.

9. Когда конфликт исчерпан — утешьте ребенка и все ему объясните

После наказания ребенок может испытывать чувство вины и растерянности. Поэтому спустя какое-то время после наказания помиритесь. Обнимите малыша, погладьте, скажите, как сильно вы его любите и как вам неприятно его наказывать. Но еще раз объясните ему, почему он наказан и как в следующий раз следует поступать.

10. Делайте исключения

Предстоящие наказания не должны давить своей неотвратимостью. Не будьте в глазах ребенка бесчувственными роботами — умейте иной раз простить его или позволить уговорить себя не наказывать его. Пусть дети поймут, что вы тоже живой человек: так вы станете для него ближе.

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