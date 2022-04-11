Но чемпиону не придется распрощаться со своим золотом

Более 1 млн общего результата – так завершился благотворительный аукцион с главным лотом – золотой олимпийской медалью – от телеведущей Соломии Витвицкой и паралимпийского чемпиона Сергея Емельянова, который больше недели проходил на официальной странице телезвезды в Фейсбуке. Невероятным победителем в активных торгах стала компания WhiteBIT со ставкой в ​​900 тысяч гривен (около 30 000 у.е.). Это одна из самых больших криптобирж в Европе, работает в 150 странах мира и сотрудничает с Министерством иностранных дел Украины. Настоящие патриоты Украины, с которыми сумма сбора превысила ожидания!

Владимир Носов, СЕО WhiteBit решил вернуть золотую медаль обладателю – Паралимпийцу Сергею Емельянову, и теперь она всегда будет напоминать о великой победе!

«Паралимпийцы — пример силы духа, воли к жизни и победе. Эти черты сейчас демонстрирует украинская нация. Нам было важно поддержать благотворительную инициативу», – сказали в компании.

Сергей Емельянов пресс-служба

Всего собрано 1 млн. 83 тысячи гривен. 900 тысяч гривен за лот. 80 тысяч взносом перечислены в фонд Ти не Один.

Организаторы аукциона заявили, что благотворительная цель достигнута, и они помогут укомплектовать 25 дшв и 30 механизированную бригады. Нашим защитникам приобретут и передадим все необходимое — бронежилеты, тепловизоры и другое. О результатах отчитаемся.

Золотая медаль Сергея Емельянова стала символом победы и является весьма знаковой. Ее выдающийся спортсмен завоевал на Паралимпийских играх в Японии два года назад в соревнованиях по параканоэ, когда прошел на байдарке 200 метров с результатом 40.355 и обошел россиянина Леонида Крылова.

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