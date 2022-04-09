Евгений Синельников обнаружил опасные «сюрпризы» во дворе

Режиссер и ведущий популярного тревел-шоу «Орел и Решка» Евгений Синельников впервые после освобождения города от российских оккупантов смог приехать домой. Режиссер показал, что нашел во дворе и как теперь выглядит его дом.

Во дворе дома Евгений обнаружил неразорванный российский снаряд. А в следующем посте режиссер проиронизировал на тему «русского мира» и показал, во что превратился его дом.

В первые дни войны Евгений с семьей оставлся дома. Когда ситуация стала ухудшаться он чудом смог вырваться из города, в котором шли активные бои.

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