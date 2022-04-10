Это просто террор украинского народа: Ирина Федишин рассказала о войне в песне
Украинская певица Ирина Федишин с начала войны начала активно заниматься волонтерством. Артистка активно помогает ВСУ. Как и многие ее коллеги Ирина не смогла молчать о событиях в Украине, и выпустила песню о войне «Расстрелянная весна».
Примичательно, что текст песни написал близкий человек ее семье, а съемки клипа и аранжировка прошли за считанные дни.
«Когда мы увидели тот ужас, который произошел в Буче и проснулись на следующий день, мой муж утром позвонил к Отцу. Я знаю, что он пишет очень хорошие стихи. Он написал стихотворение о Буче и прислал его нам. Песня очень тяжелая, эта неделя была эмоционально для меня тяжелая. Даже во время записи ее в студии, я останавливалась, потому что было эмоционально тяжело», — рассказала певица.
Артистка отметила, что все средства от монетизации песни пойдут на помощь ВСУ.
Певица также высказалась по поводу событий в Украине.
«На самом деле, сейчас война уже даже не за территорию, это просто террор украинского народа», — отметила Ирина Федишин.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- «Далі ми самі»: Сергей Бабкин выпустил песню, собранные средства отправит больнице
- В Instagram бан: Олю Полякову заблокировали из-за фото зверств оккупантов