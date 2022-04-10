В песне упоминаются ужасы, которые произошли в Буче

Украинская певица Ирина Федишин с начала войны начала активно заниматься волонтерством. Артистка активно помогает ВСУ. Как и многие ее коллеги Ирина не смогла молчать о событиях в Украине, и выпустила песню о войне «Расстрелянная весна».

Примичательно, что текст песни написал близкий человек ее семье, а съемки клипа и аранжировка прошли за считанные дни.

«Когда мы увидели тот ужас, который произошел в Буче и проснулись на следующий день, мой муж утром позвонил к Отцу. Я знаю, что он пишет очень хорошие стихи. Он написал стихотворение о Буче и прислал его нам. Песня очень тяжелая, эта неделя была эмоционально для меня тяжелая. Даже во время записи ее в студии, я останавливалась, потому что было эмоционально тяжело», — рассказала певица.

Артистка отметила, что все средства от монетизации песни пойдут на помощь ВСУ.

Певица также высказалась по поводу событий в Украине.

«На самом деле, сейчас война уже даже не за территорию, это просто террор украинского народа», — отметила Ирина Федишин.

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