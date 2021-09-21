Если вы занимаетесь спортом, любительским или профессиональным, вам известно то чувство, когда вы вынуждены пропускать тренировки из-за полученных травм. Это тормозит ваш прогресс и не позволяет достичь поставленной цели. Чтоб помочь атлетам минимизировать вероятность получения травм во время бега, Nike запустили масштабный проект «Run Fearless», миссия которого — помочь бегунам сохранить здоровье и не сходить с дистанции.

Кроссовки Nike уменьшают риск получения травм во время бега пресс-служба

В результате многолетней работы лаборатории Nike Sports Research Lab и сотен проведенных тестов, бренд создал две новые беговые модели кроссовок, способных уменьшить риск травм на 52%, по сравнению с обычными кроссовками — Nike ZoomX Invincible Run и Nike React Infinity Run.

Nike ZoomX Invincible Run и Nike React Infinity Run пресс-служба

Среди украинских атлетов, которые уже протестировали новые кроссовки – Виктор Цыганков (футболист ФК «Динамо» Киев) и Юлия Левченко (украинская прыгунья в высоту).

Кроссовки Nike уменьшают риск получения травм во время бега пресс-служба

Основными особенностями кроссовок стало увеличение количества пеноматериала в средней и передней части подошвы. Это повысило комфорт и снизило ударные нагрузки на стопу. Также изменилась сама подошва, которая приняла форму «кресла качалки» для плавного перехода с пятки на носок. Для повышения стабилизации также увеличили основание пятки и носка.

Обе модели уже в продаже в сети магазинов Nike и онлайн-магазине deltasport.ua.

Nike ZoomX Invincible Run

Nike ZoomX Invincible Run пресс-служба

Кроссовки Nike ZoomX Invincible Run – это лучшее соотношение амортизации и стабильности. Межподошва изготовлена из отзывчивой пены ZoomX в большом количестве. Это обеспечивает более мягкий шаг и возврат большего количества энергии. Форма подошвы и более широкие бороздки в передней части помогают создать более стабильный ход и плавный переход шага. Все это делает Invincible Run идеальным вариантом для бега на длинные дистанции.

Nike React Infinity Run 2

Nike React Infinity Run 2 пресс-служба

Второе поколение Nike React Infinity Run получило обновленный верх Flyknit, который обеспечивает большую прочность и поддержку в области носка, а также лучшую воздухопроницаемость в средней части стопы. Нити Flywire были добавлены по всему верху для лучшей поддержки.

Кросівки Nike зменшують ризик отримання травм під час бігу

Якщо ви займаєтеся аматорським або професійним спортом, вам знайоме відчуття, коли ви змушені пропускати тренування через отримані травми. Це гальмує ваш прогрес і заважає досягти поставленої мети. Щоб допомогти атлетам мінімізувати ймовірність отримання травм під час бігу, Nike запустили масштабний проект «Run Fearless», місія якого – допомогти бігунам зберегти здоров'я і не сходити з дистанції.

Внаслідок багаторічної роботи лабораторії Nike Sports Research Lab і сотень проведених тестів, бренд створив дві нові бігові моделі кросівок, здатних зменшити ризик травм на 52% у порівнянні зі звичайними кросівками, – Nike ZoomX Invincible Run і Nike React Infinity Run.

Серед українських атлетів, які вже протестували нові кросівки – Віктор Циганков (футболіст ФК «Динамо» Київ) та Юлія Левченко (українська стрибунка у висоту).

Основною особливістю кросівок став збільшений шар піноматеріалу в середній і передній частині підошви. Це додає комфорту та знижує ударні навантаження на стопу. Оновлена підошва у формі «крісла-гойдалки» сприяє плавному переходу з п'яти на носок, а збільшена основа п'ятки і носка поліпшила стабілізацію.

Обидві моделі вже у продажу в мережі магазинів Nike і онлайн-магазині deltasport.ua.

Nike ZoomX Invincible Run

Кросівки Nike ZoomX Invincible Run – це найкраще співвідношення амортизації і стабілізації. Міжпідошва ​​з більшої кількості пружної піни ZoomX забезпечує відчуття м’якості і повернення енергії. Форма підошви і ширші борозенки в передній частині покращують стабілізацію і плавний перехід кроку. Все це робить Invincible Run ідеальним варіантом для бігу на довгі дистанції.

Nike React Infinity Run 2

Друге покоління Nike React Infinity Run отримало оновлений верх Flyknit, який забезпечує більшу міцність і підтримку в ділянці носка, а також кращу повітропроникність в середній частині стопи. Нитки Flywire по всьому верху надійно підтримують стопу.

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