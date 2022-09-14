Что делать любителям кофе и красного вина, чтобы защитить свои зубы?

Многие не представляют утро без чашки кофе или праздничный ужин без бокала красного вина. Однако эти напитки помимо эстетического удовольствия приносят вред зубам. Какие продукты оставляют пятна на зубах, что делать, чтобы минимизировать негативные последствия рассказали американские стоматологи Анжела Абернати и Даниэль Адельпур, передает Inverse.

Какие продукты оставляют пятна на зубах?

На самом деле не только кофе или красное вино оставляет пятна на зубах, но и другие продукты. Однако есть ряд продуктов, которые просто «специализируются» на этом, говорит Анжела Абернати.

По словам американского стоматолога, больше пятен на зубах оставляют: чай, кофе, красное вино, карри, куркума, орехи бетель, табачные изделия и другие. Абернати говорит, что «если это (продукт – прим. ред) может оставить пятно на белой футболке, то это может окрасить и ваши зубы».

Причем стоматолог призывает не заблуждаться насчет черного и зеленого чаев: они оставляют пятна не меньше, чем кофе. Это происходит за счет дубильной кислоты, которая содержится в чае.

Типы пятен на зубах

По словам стоматолога из США Даниэля Адельпура, существует два вида пятен: внешние и внутренние.

Внешние появляются в результате употребления в пищу еды или напитков темного цвета, а также продуктов, которые содержат танины. Внешние пятна поражают эмаль.

Внутренние пятна появляются из-за лекарств, старения и стоматологической истории. Зуб может потемнеть из-за неправильного формирования и старых пломб. Внутренние пятна влияют на дентин – внутренний слой зуба.

Как избежать появления пятен на зубах?

Стоматологи также дали рекомендации, как избежать пятен на зубах. Лучший, но практический нереальный способ: ограничить или исключить продукты, которые окрашивают зубы. Регулярно чистить зубы, пользоваться зубной ниткой. Полоскать рот чистой водой после употребления продуктов, которые окрашивают зубы. Регулярно посещать стоматолога для чистки зубов. Использовать соломинку для питья, чтобы ограничить контакт жидкости с зубами. Избегать агрессивных зубных паст, которые «отбеливают» зубы, особенно тех, которые содержат древесный уголь, потому что они могут привести до стирания эмали.

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