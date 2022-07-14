Прозвучить цинічно, але медицина — вона така: зубам все одно, війна чи екологічна катастрофа, вони починають боліти, коли їм приходить час. До того ж у неспокійну пору ризик вищий. І тоді це забирає час, сили, нерви, гроші — ресурси, які нам усім конче потрібні саме зараз. Краще піти до стоматолога раніше — бо потім буде дорожче і складніше. Як перестати відкладати турботу за власним ресурсом — розповідають головні лікарі локацій клініки Porcelain Dent.

Кожне «після» робить лікування дорожчим

Одна з найпоширеніших відмовок від візиту до стоматологічної клініки — висока вартість лікування. Найчастіше це упередження, завдяки якому пацієнти виправдовують страх перед лікарями. За словами лікаря Максима Вороніна, кожне нове відтермінування візиту до спеціаліста лише збільшує фінальну вартість лікування.

Головний лікар Porcelain Dent (Печерськ) Максим Воронін. Фото: пресслужба

«Якщо умовно сьогодні людина має абсолютно здорові зуби, то вже через пів року на них може з’явитися пляма. Її можна вчасно помітити, а можна — проігнорувати, бажаючи «зекономити». Через рік на місці плями з’явиться отвір, через півтора — почнеться запалення нерву та гострий біль. Тобто лікування, яке могло коштувати $100, зросте щонайменше до $200. Якщо не пощастить і почнеться пульпіт, вартість може зрости до $1500. Тому ціна передусім залежить від складності ситуації. На якому етапі звернутися до лікаря — вирішує пацієнт. А отже, свідомо чи ні, вартість також обирає він», — пояснює головний лікар Porcelain Dent (Печерськ) Максим Воронін.

Чимало переселенців уже переконалися: звернутися до стоматолога в Україні набагато дешевше, а ще — простіше і швидше, при чому в рази. За кордоном потрібно чекати свого прийому днями або навіть тижнями, а у нас можна записатися в рамках одного дня. Клієнти Porcelain Dent також відмічають, що якість роботи наших стоматологів конкурує з провідними міжнародними фахівцями.

Страх перед стоматологами можна побороти звичайною консультацією

Дентофобія, або ж страх перед стоматологами — доволі поширене явище не лише в Україні. Як правило, воно формується на базі негативного досвіду ще в ранньому дитинстві, коли лікарі здаються страхітливими й такими, що завдають болю. Насправді ж, на думку головного лікаря Porcelain Dent (Лук’янівка) Марії Імшенецької, подолати ці хвилювання може звичайна первинна консультація без жодних лікувальних процесів.

Головний лікар Porcelain Dent (Лук’янівка) Марія Імшенецька. Фото: пресслужба

«Можливо, людині колись дуже боляче вирвали зуб або бракувало анестезії. І вона хвилюється, що цей досвід повториться. І якраз перша консультація може виправити цю ситуацію. Завдання стоматолога — максимально проінформувати пацієнта щодо всього, що відбуватиметься впродовж лікування. Показати клініку, команду лікарів, інструменти, розповісти про кожен з етапів лікування. Боїтеся ін’єкцій? Це не проблема, адже є поверхневі знеболювальні засоби, які дозволяють не відчувати навіть моменту уколу. Сучасна медицина не така, як 10 чи 20 років тому», — переконана Марія Імшенецька.

А ось лікар Максим Воронін радить пацієнтам поспілкуватися з друзями чи близькими, які регулярно відвідують стоматологів та задоволені роботою лікарів. Адже позитивний досвід рідних людей мотивує краще за будь-які лайфхаки чи поради.

«Насправді, коли людині дійсно болить, страх турбує її вже не так сильно. Але вкрай важливо, аби пацієнт приходив планово, навіть коли боїться. І тут необхідна підтримка родини цієї людини. Сім’я — це завжди найближчий та найбільш авторитетний приклад. І, так, я згоден із колегою, не варто відразу йти на якусь процедуру. Якщо вам страшно — прийдіть до нас просто поговорити. Ми не психологи і не лікуємо людські душі. Але ми з радістю поспілкуємося з вами та розповімо, як все влаштовано. А вже потім можна записуватися на першу процедуру», — вважає лікар.

Перший прийом не потребує складних підготувань

Візит до стоматолога не потребує жодних особливих приготувань чи попередніх процедур. Завдання пацієнта — прийти вчасно та довіряти своєму лікарю. Щоправда, у разі, якщо ви раніше все ж відвідували стоматологічні клініки та маєте знімки чи висновки інших спеціалістів, — захопіть їх із собою.

«Що більше інформації приносить клієнт, то, звісно, краще. Ми завжди збираємо анамнез, дивимося висновки колег з інших клінік, знімки. Але якщо такої інформації немає — не хвилюйтеся, жодних проблем немає. Сучасні методи діагностики дозволяють дуже точно сформувати діагноз, встановити причини та призначити лікування. І це не щось нове, а цілком стандартна практика діагностування, якою послуговується більшість хороших клінік», — запевняє Марія Імшенецька.

Знайдіть клініку та лікаря, яким ви будете довіряти

Стабільність та систематичність — ключові фактори успіху в лікуванні зубів. Тому спеціалісти радять підшукати для себе клініку, в якій пацієнта задовольнятимуть усі складові: лікарі, вартість послуг, місце розташування тощо. А отже — відвідувати один і той самий заклад, а не шукати щоразу новий.

Головний лікар Porcelain Dent (Поділ) Євгенія Морозлі. Фото: пресслужба

«Найкращий варіант — коли пацієнт перебуває під наглядом в одній конкретній клініці, має свого лікаря-куратора, який контролює лікування та знає всю історію хвороби. У такому випадку, якщо трапляється форс-мажор на відпочинку чи, скажімо, у відрядженні, — людина завжди може зв’язатися з лікарем та клінікою, отримати рекомендації чи призначення щодо тимчасового прийому ліків. А інколи, якщо проблема потребує термінового вирішення, лікар може навіть порекомендувати перевірених колег в іншому місті чи поблизу з вами», — пояснює головний лікар Porcelain Dent (Поділ) Євгенія Морозлі.

Відвідуйте лікаря раз на пів року, навіть якщо скарг немає

Відсутність болю чи неприємних відчуттів — зовсім не причина ігнорувати візит до стоматолога. Фахівці радять відвідувати лікаря бодай раз на шість місяців. Цього буде достатньо, аби не пропустити безсимптомного початку якоїсь хвороби та переконатися, що вашому здоров’ю нічого не загрожує.

«Так само, як жінкам потрібно бодай раз на рік відвідувати гінеколога чи мамолога, — потрібно регулярно приходити на огляд до свого стоматолога. Тут важливо розуміти: навіть якщо вас нічого не турбує, це все одно не означає, що проблеми відсутні. Прийдіть до клініки, аби провести профілактику, зробити гігієну зубів та бути впевненими, що з вашою посмішкою все гаразд», — зазначає Марія Імшенецька.

Не забувайте про самостійний догляд за зубами

Регулярне відвідування лікаря часто допомагає виявити проблеми, про які ви можете навіть не здогадуватись. Утім між візитами до клініки варто подбати й про самостійний догляд за зубами. У майбутньому це може зберегти не лише ваш час, а й кошти в гаманці. Провідні лікарі клініки Porcelain Dent Марія Імшенецька, Євгенія Морозлі та Максим Воронін склали перелік базових рекомендацій, яких варто дотримуватися кожному пацієнту.



Особиста гігієна — понад усе. Привчіть себе до регулярної чистки зубів двічі на день. Від цього залежить не лише краса посмішки, а й ваше здоров’я.



Змініть щітку й пасту. В ідеалі — порадьтесь зі своїм лікарем та визначте, яка щітка підійде для ваших зубів та якою пастою варто користуватися до наступного візиту. І не бійтеся бавити себе: лікарі радять бодай спробувати перехід на електричну зубну щітку.

Попрощайтеся зі шкідливими звичками. І куріння, і алкоголь, і навіть солодощі — все це впливає на ваші зуби та поступово руйнує їх. Спробуйте відмовитися від цих звичок або зменшити їх присутність у вашому житті.

Прислухайтеся до себе. Не варто ігнорувати навіть найменший дискомфорт чи біль. Поява будь-яких симптомів (навіть, здавалося б, найлегших) може свідчити про серйозну проблему.

Не займайтеся самолікуванням. Гострий біль, набряк, підвищення температури тіла — це прямі показники для звернення до спеціалістів. Самолікування в кращому випадку допоможе на певний час заглушити симптоми, у гіршому — призведе до погіршення стану.

Зараз ми усі живемо в режимі «одного дня», і відкладати похід до стоматолога на «після війни» так само не варто, як і допускати «відкладене життя». Якщо ви плануєте міняти місце проживання, краще відвідати стоматолога, пройти огляд та профілактику. Щоб бути впевненим хоча б в тому, що з зубами все буде гаразд. Нам усім зараз дуже треба хоч у чомусь бути впевненими.

А якщо ж ви досі вагаєтеся з вибором стоматолога — зверніться до Porcelain Dent. Ми працюємо з 1995 року та знаємо все про здорову та гарну посмішку. А отже, допоможемо вирішити будь-яку проблему.

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