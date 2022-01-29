Рассказываем о трех простых полезных привычках, которые помогут сохранить здоровье печени

Аккуратно принимайте лекарства

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Откажитесь от курения

Проблема в том, что любые препараты вызывают нагрузку на печень, заставляя ее работать ещё больше. Запомните, что любые лекарства, а также витамины и разные добавки нельзя принимать без назначения врача. Постарайтесь разобраться с истинной причиной возникшей проблемы. К примеру, если у вас часто болит голова, не нужно каждый раз при этом пить обезболивающее — лучше напрямую обратиться к специалисту.

Курение на печень влияет гораздо больше, нежели на легкие freepik.com

Естественно, о вреде курения знает каждый. Но отметим, что эта вредная привычка на печень влияет гораздо больше, нежели на легкие. Вредные вещества, которые содержатся в сигаретном дыме, попадают в печень, практически стягивая на себя всё внимание. И вместо того, чтобы выполнять свои обычные функции, печень занята очищением крови от сигаретных токсинов. Из-за этого происходит сбой других процессов, в которых задействован этот орган.

Сократите количество соли

Ученые из Американского химического общества в ходе исследований отметили вероятное негативное воздействие избытка соли на клетки печени. Она пагубно отражается на работе органа, увеличивает риск гибели клеток, замедляя процесс образования новых гепатоцитов.

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