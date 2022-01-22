Эти продукты следует добавить в рацион

Яблоки

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Апельсин

Регулярное употребление яблок в пищу поможет не только сделать эмаль белее, но и поможет в профилактике образования зубного камня. Только одно предостережение: не забывайте чистить зубы сразу после того, как съели яблоко: если его частички долго будут оставаться в полости рта, яблочная кислота начнет действовать слишком сильно, и может повредить эмаль.

Апельсины freepik.com

Апельсин — богатый источник пектиновой, лимонной и аскорбиновой кислот, которые способны отлично справиться с темными пятнами и зубным налетом, тем самым обеспечивая натуральный отбеливающий эффект.

Клубника

Клубника freepik.com

Эта ягода — замечательный природный отбеливатель. А все благодаря тому, что клубника в своем составе также содержит яблочную кислоту — вещество, которое способствует разрушению мягкого налета и отбеливанию зубной эмали.

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