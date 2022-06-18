Рассказываем, чем полезна эта ягода, и почему ее стоит включить в свой летний рацион

Она содержит много клетчатки

Читай также: Какие продукты повышают гемоглобин?

В чашке черешни содержится 3 грамма клетчатки, поэтому ягоды могут стать отличным ее источником. Диета, богатая клетчаткой, способствует поддержанию здоровой массы тела, улучшению здоровья кишечника, снижению холестерина и риска сердечных заболеваний и даже препятствует повышению уровня сахара в крови.

Черешня действует как противовоспалительные средства

Болят мышцы или суставы? Черешня может стать вашим новым сладким источником обезболивания. Исследования показывают, что они богаты антоцианами, группой полифенолов, которые борются с воспалением тканей так же, как и такие лекарства как, например, ибупрофен.

Она полезна для сердца

Читай также: ТОП-3 фруктов, которые помогут похудеть

Антоцианы, содержащиеся в черешне, также могут быть полезны для вашего сердца. Исследования показывают, что эти вещества могут играть роль в профилактике сердечных заболеваний, уменьшая воспаление и способствуя здоровой функции артерий.

Ягоды улучшают качество сна

По данным Национального фонда сна, черешня является естественным источником гормона мелатонина, который помогает контролировать внутренние часы вашего тела и способствует здоровому режиму сна. Ежедневное употребление 25 ягод черешни может помочь вам спать крепче и дольше всего за три дня. Национальный фонд сна рекомендует есть черешню незадолго до того, как лечь спать, для максимальной пользы.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: