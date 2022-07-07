Готовим из черешни: вареники, варенье с орехами и панини
Варенье из черешни с орехами
Ингредиенты
- Черешня - 1 кг
- Сахар - 1 кг
- Вода - 1 ст
- Грецкие орехи - 1 ст
Способ приготовления
- Черешню очистите от косточек.
- Грецкие орехи нарежьте кусочками размером с косточку черешни.
- В каждую черешню вложите по кусочку ореха.
- Сахар залейте водой и, помешивая, доведите до кипения.
- Снимите сироп с огня, залейте им черешню так, чтобы он полностью покрыл плоды.
- Оставьте на 3 часа.
- Затем варите черешню на слабом огне до тех пор, пока плоды не станут прозрачными.
- При варке сироп не должен кипеть, чтобы ягоды черешни остались целыми.
- За 10 минут до конца варки добавьте в варенье сок лимона, за 5 мину – ваниль.
- Готовое варенье горячим разлейте по банкам и плотно закупорьте.
Вареники с черешней
Ингредиенты
- Мука - 2 ст
- Кефир - 1 ст
- Сода - 0,5 ч.л
- Яичный желток - 1 шт
- Вишня без косточек - 500 г
- Сахар - 150 г
- Крахмал - 1 ч.л
Способ приготовления
- Кефир наливаем в миску, добавляем соду, хорошенько перемешиваем. Добавляем желток и слегка взбиваем до однородной массы.
- Частями всыпаем пшеничную муку и замешиваем тесто. Хорошенько разминаем на просторной поверхности.
- Чтобы начинка и сок не вытекали из вареников, сахар нужно смешать с крахмалом.
Не забудьте удалить косточки из черешен.
- Раскатываем лепешки одинакового диаметра, в центр каждой добавляем сахар с крахмалом и черешни без косточек. Скрепляем противоположные края мучной основы, плотно прижимая пальцами.
- Отвариваем вареники в подсоленном кипятке — после всплытия на поверхность через 1-2 минуты вылавливаем шумовкой.
Панини с черешней
Ингредиенты
- Чиабатта - 2 шт
- Масло оливковое - 2 ст.л
- Грецкие орехи - 2 ст.л
- Руккола - 1/2 пучка
- Сок лимонный - 1 ст.л
- Соль - по вкусу
Способ приготовления
- Нагрейте сковороду, сбрызните в емкости черешню лимонным соком и отставьте.
- Разрежьте чиабатту пополам, сбрызните оливковым маслом с каждой стороны.
- Поместите слой козьего сыра, черешню, орехи и рукколу, сбрызните оливковым маслом, бальзамическим уксусом и лимонным соком (маринадом черешни), посолите и поперчите.
- Накройте сверху второй половиной чиабатты.
- Смажьте сверху чиабатту оливковым маслом, обжарьте под прессом до золотистой корочки.