Варенье из черешни с орехами

Ингредиенты

  • Черешня - 1 кг
  • Сахар - 1 кг
  • Вода - 1 ст
  • Грецкие орехи - 1 ст

Способ приготовления

  1. Черешню очистите от косточек.
  2. Грецкие орехи нарежьте кусочками размером с косточку черешни.
  3. В каждую черешню вложите по кусочку ореха.
  4. Сахар залейте водой и, помешивая, доведите до кипения.
  5. Снимите сироп с огня, залейте им черешню так, чтобы он полностью покрыл плоды.
  6. Оставьте на 3 часа.
  7. Затем варите черешню на слабом огне до тех пор, пока плоды не станут прозрачными.
  8. При варке сироп не должен кипеть, чтобы ягоды черешни остались целыми.
  9. За 10 минут до конца варки добавьте в варенье сок лимона, за 5 мину – ваниль.
  10. Готовое варенье горячим разлейте по банкам и плотно закупорьте.

Вареники с черешней

Ингредиенты

  • Мука - 2 ст
  • Кефир - 1 ст
  • Сода - 0,5 ч.л
  • Яичный желток - 1 шт
  • Вишня без косточек - 500 г
  • Сахар - 150 г
  • Крахмал - 1 ч.л

Способ приготовления

  1. Кефир наливаем в миску, добавляем соду, хорошенько перемешиваем. Добавляем желток и слегка взбиваем до однородной массы. 
  2. Частями всыпаем пшеничную муку и замешиваем тесто. Хорошенько разминаем на просторной поверхности.
  3. Чтобы начинка и сок не вытекали из вареников, сахар нужно смешать с крахмалом. 

    Не забудьте удалить косточки из черешен.

  4. Раскатываем лепешки одинакового диаметра, в центр каждой добавляем сахар с крахмалом и черешни без косточек. Скрепляем противоположные края мучной основы, плотно прижимая пальцами. 
  5. Отвариваем вареники в подсоленном кипятке — после всплытия на поверхность через 1-2 минуты вылавливаем шумовкой. 

Панини с черешней

Ингредиенты

  • Чиабатта - 2 шт
  • Масло оливковое - 2 ст.л
  • Грецкие орехи - 2 ст.л
  • Руккола - 1/2 пучка
  • Сок лимонный - 1 ст.л
  • Соль - по вкусу

Способ приготовления

  1. Нагрейте сковороду, сбрызните в емкости черешню лимонным соком и отставьте. 
  2. Разрежьте чиабатту пополам, сбрызните оливковым маслом с каждой стороны.
  3. Поместите слой козьего сыра, черешню, орехи и рукколу, сбрызните оливковым маслом, бальзамическим уксусом и лимонным соком (маринадом черешни), посолите и поперчите.
  4. Накройте сверху второй половиной чиабатты.
  5. Смажьте сверху чиабатту оливковым маслом, обжарьте под прессом до золотистой корочки.
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