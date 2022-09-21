Какие признаки суицидального поведения?

Суицид: как понять, что человек собирается покончить с собой freepik.com

Самоубийства, к сожалению, не редки в нашем мире, а стрессовые ситуации, войны, смерти близких, насилие – могут только подтолкнуть к такому шагу. В 2021 году в Украине зафиксировали 5914 самоубийств, и до прошлого года их уровень в стране уменьшался. В то же время уровень самоубийств среди детей рос. В детской возрастной категории 36% умерших – это девочки. Среди пожилых людей чаще всего сводят счеты с жизнью мужчины (75%).

Поведение человека, который хочет покончить с собой

Поведение человека, который намерен покончить с собой изменяется. Вы можете заметить, что человек:

Стал более тревожным, раздражительным, злобным

Стал отсраненным, избегает контактов с семьей и друзьями

Появились перепады настроения, страдает от рискового поведения

Изменения в режиме сна и недостаток энергии

Отказ от еды или переедание

Отказ ухаживать за собой

Негативные реплики о себе, разговоры о невозможности выйти из определенной ситуации

Также о желании покончить с собой могут свидетельствовать угрозы приченить себе вред, разговоры о смерти и самоубийстве, завершение текущих дел, раздаривание вещей, составление завещания.

Что делать, если подозреваете у близкого суицидальное поведение?

Если у кого-то из своих близких вы заметили суицидальное поведение, постарайтесь поговорить с человеком и распросить о проблемах. Нужно дать понять человеку, что вы о нем беспокоитесь и он вам не безразличен. Скажите фразу: «Я не могу представить, как вам больно, но я хочу попробовать понять».

Правила общения с человеком с суицидальным поведением:

Старайтесь не осуждать и не критиковать. Спросите, зачем человек живет и почему хочет умереть. Попытайтесь поговорить о людях, которые им небезразличны, заботятся о них и которым совершение суицида может причинить боль. Избегайте разговоров о далеком будущем, помогите сосредоточиться на том, как прожить именно этот день. Поощряйте человека искать помощи и просить о нем – обратиться к врачу или позвонить по телефону на «горячую линию» поддержки. Помогите найти нужные контакты. Убедитесь, что человек не остается один и ему не угрожает опасность.

Отметим, что вы не должны решить проблему человека или полностью его понять, важно показать, что вам небезразлично. Если человек не хочет говорить, сообщите ему о том, что вы хотите с ним пообщаться, когда он будет к этому готов.

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