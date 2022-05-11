Как преодолеть растерянность и страх и принять решение?

В сложное для всей страны время есть вопросы или проблемы, которые испытывает почти каждый украинец. Одна из таких – растерянность и страх принять какое-либо решение. Психолог и ведущая реалити Нового канала «Эксы» Наталья Ежова объяснила, как преодолеть это чувство и вернуть уверенность. Психолог поделилась дейсттвенными советами, что делать для того, чтобы преодолеть проблему и стабилизировать свою психику.

1. Дайте этому решению «родиться». Мы все сейчас пребываем в условиях стресса. Важно дать решению появиться самому, подождите его. Не заставляйте себя и не совершайте поспешных шагов, о которых потом можете пожалеть.

2. Пофантазируйте о разных путях. Проживите в своей голове три жизни. Представьте, что будет, если поступите так. Затем – если поступите иначе. Подумайте таким образом обо всех вариантах развития событий. Если трудно сделать это в фантазиях, то пропишите в заметках. Дайте этой информации «выстояться». День не думайте о ней, не заглядывайте в свои записи. А вспомните и проговорите или прочтите вслух через день. Подумайте, что вам ближе всего.

3. Не обещайте себе. Не загадывайте на 100%. Поймите, что может быть так, а может быть и иначе. Не будьте категоричны. Дайте жизни возможность подкорректировать все. Если вы так относитесь к событиям и своему решению, то это немного снижает стресс и напряжение. Тогда все, что вы хотите, придет к вам.

4. Фокусируйтесь на себе. Подумайте, какие эмоции при разных вариантах решений вы будете проживать. Сейчас это сложно представить, но пытайтесь понять, что вы хотите и можете чувствовать. Какие эмоции надеетесь прожить? Старайтесь почувствовать свое состояние. От этого и отталкивайтесь при принятии решения.

5. Думайте о конечной цели. Думайте о том, что вы хотите получить. Неважно, какой дорогой, какими способами вы придете к желаемому. Главное – четко понимать конечный результат, ваше желание. Даже если кажется, что это сейчас невозможно, все равно мечтайте.

Главное – помните: какое бы решение вы ни приняли, оно для вас самое правильное. Делайте то, чего действительно хотите именно вы! А события вокруг сформируются.

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