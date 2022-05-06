Во время войны, которую РФ развязала против Украины, страхи людей и их проблемы с ментальным здоровьем обострились. Многих украинцев интересуют одни и те же вопросы, на некоторые из самых популярных ответила психолог и участница реалити «Пара на миллион» (Новый канал) Катя Гурская.

Вопрос №1. Полная неопределенность. Как жить дальше?

«Для начала нужно принять состояние неопределенности. Согласитесь с тем, что вы его чувствуете, и это нормально. Дальше – нужно жить! И учиться делать это в условиях новой реальности. Относиться к этому как к данности. Неопределенность может загнать человека в могилу, а может дать мотивационный пинок к саморазвитию. Постарайтесь сместить фокус внимания от страха к действию. И просто делайте каждый день маленький шаг к новому будущему», – говорит психолог.

Вопрос №2. Страшно ехать в Киев, но нужно. Что делать?

«Поищите корень страха, на чем он основан (страх смерти, отсутствия работы, чувства вины). Сравните страхи с ценностью поездки. Окунитесь мыслями в свой страх и попытайтесь почувствовать, насколько готовы прожить это в реальности. Возможно, вы поймете, что страх преувеличен вашим восприятием. Или наоборот – что он уберегает вас от саморазрушения психики. После анализа принимайте решение с холодным разумом», – ответила эксперт.

Вопрос №3. Что делать, если тревожат ракеты?

«Ракета не может тревожить как предмет. Посмотрите глубже, что стоит за этой тревогой. Какой из страхов? За свою жизнь, за жизнь ребенка, за жизнь украинцев? Может быть, это страх беспомощности в ситуации? В зависимости от ответа можно искать пути к спокойствию, – считает участница реалити Нового канала. — В ровном состоянии мы способны принимать адекватные решения и находиться в ресурсе, несмотря на обстоятельства».

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