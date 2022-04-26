Почему не стоит откладывать планы на «после войны»?

Широкомасштабная агрессия РФ в Украине продолжается уже два месяца. Для многих украинцев время замерло, ведь в условиях неопеределенности нет возможности строить планы, как раньше. Тем не менее жить отсроченной жизнью тоже не стоит. Психолог и коуч Елена Адамова в программе «Ранок з Україною» рассказала, почему не стоит откладывать планы на «после войны» и как преодолеть синдром отсроченной жизни.

Психолог отметила, что украинцам стоит свыкнуться с жизнь, что существует здесь и сейчас, а привычного «завтра» нет. Поэтому все должны жить сегодня, принимая все вызовы и подарки судьбы.

«Не важно, какое решение вы приняли сегодня, остаетесь в том или ином месте еще день, неделю или до конца лета… эти мысли и планы вам просто отравляют жизнь. Следует понять – если вы здесь и сейчас делаете все, что от вас зависит наилучшим образом, то нужно сосредоточиться именно на этом. Можете работать – работайте, можете отдать детей в местную школу – сделайте это. А откладывать что-нибудь на завтра – неуместно, ведь этим вы отказывайтесь от жизни», – комментирует психолог Елена Адамова в программе «Ранок з Україною».

Одним из синдромов отсроченной жизни психолог называет апатию к работе. В военное время — это показатель безысходности, в то время как в мирное — это сигнал лени или отсутствие интереса.

«Возвращаться к делам следует медленно. Мозг любит простые решения, поэтому советую вносить понемногу нагрузки каждый день. Стоит разбить работу на маленькие задачи, поставить дедлайны и постепенно двигаться к финишу», – советует эксперт канала «Украина».

Кроме того, психолог советует периодически вносить частички радости в свою жизнь и не отказывать себе в удовольствии.

«Смысл жизни – заставить нас жить. Задумайтесь, чем мы будем жить, если потратим все ресурсы на страх, несчастье, самобичевание, обиды и чувство вины… – отмечает Адамова. – Пейте чай из любимых кружок, занимайтесь спортом, выходите на прогулки, совершайте не менее 10000 шагов в день, красьте ногти. Запомните, у нас нет вариантов лучше, чем чувствовать жизнь сегодня».

Вам будет интересно почитать на Ivona: