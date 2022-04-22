Имеете ли вы право на хорошее настроение во время войны?

Война в Украине продолжается почти два месяца, многие украинцы переживают потери, усталость и гнев. Но находится в напряжении и страхе постоянно невозможно, тем более, если вам вдруг наконец-то удалось прогулятся по городу по хорошей погоде и выпить вкусный капучино. Если этот счастливый момент попал на фото, вы, наверное, задумались, стоит ли его публиковать. Некоторые психологи рекомендуют не постить в соцсетях радостные фото, потому как вы не знаете с каким настроением зашли туда ваши друзья. В тоже время военный психолог Андрей Козинчук считает, что вы имеете право на фото с улыбкой и даже наслаждаться жизнью во время войны, насколько это возможно. Об этом он рассказал в программе «Зірковий шлях».

«Абсолютно нормально постить фото, на котором вы улыбаетесь. Например, вы сейчас во Львове сидите в кафе. Делая селфи, подняли чашку с кофе, и все подруги увидели, что у вас шикарный маникюр, – описал возможную ситуацию Андрей Козинчук. – В таком фото для кого-то очень много «зла»: улыбка, кафе, маникюр. И все! Хуже только Путин».

Психолог Андрей Козинчук

По мнению эксперта, очень важно публиковать подобные фото.

«Когда военные видят такие селфи, они понимают: «Во Львове (или в любом другом городе) есть жизнь. Это значит, что я хорошо выполняю свою работу. Я воюю не для того, чтобы все плакали, а чтобы в Украине все было хорошо», – объяснил военный психолог в интервью для канала «Украина».

Желательно, чтобы посты в соцсетях чередовались.

«Когда ваши новости состоят только из горя и печали, это не сильно мотивирует», – объяснил эксперт.

По словам психолога, каждый из нас имеет право публиковать фото, на которых мы улыбаемся, строим свою новую жизнь, радуемся тому, что было привычным до войны: чашке кофе, распускающимся цветам, детям, которые играют на площадке.

«При этом нужно быть готовым ответить на вопрос: «Зачем вы это сделали?» – сказал Андрей Козинчук.

И ответ может быть следующим: «Я это опубликовала, потому что у меня хорошее настроение, я хочу видеть себя именно такой. Это именно та улыбка, которой мне сильно не хватало последние 50-53 дня войны. И я показываю то, что есть на самом деле».

«В каком случае вы не имеете права этого делать? Когда обманываете себя. Радость, отдых, песни являются составляющими войны по одной простой причине, что это составляющие жизни. Ведь во время войны можно устраивать свадьбу, смотреть фильмы, есть что-то вкусное, заниматься сексом, – сказал военный психолог. – А долгая война – это просто переформатирование вашей жизни».

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