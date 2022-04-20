Что делать, если мучает чувство вины?

Многие украинцы с начала военной агрессии РФ у нас в стране живут с чувством вины. Существует два вида чувства вины: «здоровая» и «невротическая». Медицинская психолог и травмотерапевт Оксана Степанюк рассказала, чем отличаются эти виды вины и как их побороть.

Чувство вины: как возникает

Если человек переехал в более безопасное место и хочет жить дальше, он может чувствовать вину, поскольку в стране продолжается война.

Переживая горе, человек проходит несколько условных стадий:

Шок или отрицание. Агрессия. Битва. Грусть. Принятие.

Чувство вины возникает на втором этапе, когда человек, живя в условной безопасности, не имеет возможности выражать агрессию. Тогда он перенаправляет ее во внутрь себя и таким образом возникает чувство вины выжившего.

«Здоровая» VS «невротическая» вина: как возникает

«Здоровая» вина: в условиях войны человек может чувствовать вину за то, что переехал в более безопасное место, а его родные или близкие остались в оккупации. Даже если это было их взрослое решение, от этого легче не становится.

в условиях войны человек может чувствовать вину за то, что переехал в более безопасное место, а его родные или близкие остались в оккупации. Даже если это было их взрослое решение, от этого легче не становится. «Невротическая» вина: если вы чувствуете вину, но даже после помощи другим, это чувство не проходит – значит вы взяли на себя нездоровую ответственность. Это плохо только для вас. Избавиться от невротической вины поможет психотерапия переживания горя.

Как избавиться от чувства вины?

«Здоровая» вина: полезный способ избавиться от этой вины – помочь другим. К примеру, отдать часть средств на ВСУ, пойти в волонтеры, сдать кровь или помочь адаптироваться другой семье в новых условиях.

полезный способ избавиться от этой вины – помочь другим. К примеру, отдать часть средств на ВСУ, пойти в волонтеры, сдать кровь или помочь адаптироваться другой семье в новых условиях. «Невротическая» вина. Избавиться от нее поможет психотерапия. Если нет возможности обратиться к специалисту, попробуйте поговорить с собой:

«У тебя есть классная черта – ответственность. Это твоя сила и умение. Это часть тебя. Не нужно себя менять. Однако после окончания войны домой вернутся сотни военных, которых опустошила война. Их нужно будет наполнять. Это может быть твоей миссией. Однако если ты будешь пуст, сможешь ли ты наполнить? Сделай, пожалуйста, все возможное, чтобы восстановить свой внутренний ресурс. Не хочешь для себя, сделай для тех, кто вернется с войны и нуждается в твоей помощи».

Важно помнить, что наше тело первым воспринимает травму и последним ее отпускает. Нужно возвращать тело в привычные условия, давать ему привычные вкусы, вещи, чтобы оно возвращалось к жизни.

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