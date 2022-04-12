Полезные контакты, комментарии психолога и гинеколога

Российские военные не только уничтожают инфраструктуру и жилые кварталы городов, но и убивают, а порой и насилуют мирное население. Уже зафиксировано много случаев сексуального насилия. Ivona расскажет, куда обращаться за помощью жертвам сексуального насилия, а также кому сообщать о таких случаях. Врач-гинеколог, заведующая филиалом МЦ «Помощь плюс» Лина Ирха и психолог, ведущая реалити «Эксы» на Новом канале Наталья Ежова ответили на актуальные вопросы о том, как пережить сексуальное насилие.

Как помочь психологически, если вы родственник или друг пострадавшей?

«Конечно, хочется обнять и таким образом защитить пострадавшую. Но объятия не всегда помогут в этой ситуации, поскольку это физический контакт, ей может быть неприятно. Прежде нужно спросить: «Могу ли я тебя обнять? Каким образом тебя лучше поддержать? Важно быть осторожным, поскольку это очень сильная травма. Каждое прикосновение и каждое слово должны быть взвешенными. Убедите, что вы рядом и искренне хотите помочь. Второе: самое важное для потерпевшей от насилия – чтобы она начала говорить. Но не стоит заставлять делать это сразу, потому что это тоже насилие. Нужно, чтобы человек сам стал рассказывать. Важно сделать фокус внимания не на деталях, потому что это заставляет переживать ужас еще раз, а на том, что пострадавшая испытывает эмоционально именно сейчас. Когда она делится своими чувствами, то таким образом выводит их наружу, и от этого становится легче», – рассказывает Наталья Ежова.

Психолог Наталья Ежова

Что делать, чтобы предотвратить нежелательную беременность?

«В первые 72 часа (крайний срок – пять дней) нужно принять средство экстренной контрацепции. Наиболее эффективным методом является улипристала ацетат в дозе 30 мг (препарат улисса). Альтернативный метод – препараты прогестинового ряда: (постинор или эскапел). Вообще гинекологи их не рекомендуют в повседневной жизни. Но когда произошло сексуальное насилие, следует выпить такую таблетку. Если этого нет в аптеке, то рекомендуется принять комбинированные оральные контрацептивы, содержащие этинилэстрадиол (100 мкг) и левоноргестел (0,5 мг). Это пять таблеток комбинированных оральных контрацептивов. Их нужно выпить за один раз, а через 12 часов принять еще такую же дозу. Еще один метод контрацепции – медная спираль. Если рядом есть гинеколог, обратитесь к нему с просьбой установить ее», – говорит Лина Ирха.

Как потерпевшая от сексуального насилия может помочь сама себе?

«Худшее, что можно сделать, – молчать. Не держите эмоции в себе. Говорите! – советует Наталья Ежова. – Расскажите психологу или родным, что чувствуете. Также стоит рассказать полиции, чтобы они обнаружили виновных в совершенном преступлении. И не забывайте о враче-гинекологе. Психологически потерпевшая от сексуального насилия переживает пять этапов: шок, злость, неопределенность, горевание, принятие. Шок сопровождает чувство вины и стыда. Здесь девушке/женщине следует осознать: «Я не виновата! Это сделал со мной насильник. Я должна рассказать об этом, а не скрывать. Стыда нет, а виновный должен быть наказан». Когда наступает злость, ее следует выпустить. Кричать и материться при этом – нормально. Желательно делать это не в одиночестве, а при ком-то. Лучше всего – при специалисте. Неизбежны этапы неопределенности и горевания. Их нужно прожить. Проплакать. Со временем придет осознание: «Да, это со мной произошло. Я не виновата, и моя душа чиста. Тело заживает. Я сделала все возможное, рассказала, кому нужно, чтобы виновника нашли и наказали».

Какой должна быть первая медицинская помощь?

Врач-гинеколог Лина Ирха

«Лучше всего обратиться к врачу, который произведет полный осмотр внешних и внутренних органов. Он также проведет все необходимые манипуляции, – говорит Лина Ирха. – Если потерпевшая находится в условиях, где вынуждена сама себе помочь, то, прежде всего, следует убедиться, что нет головокружения, есть резкость зрения и возможность стоять на ногах. Это показатель того, что отсутствуют внутренние кровотечения. Далее следует снять с себя грязную одежду, осмотреть свое тело на предмет повреждений. Обработать раны неспиртовым раствором – хлоргексидином или перекисью водорода. Промыть загрязненные раны водой с мылом, если нет сильного кровотечения. Обработать антисептиком и наложить повязки (желательно стерильные). Далее обратить внимание на половые органы. Следует промыть их тем же водным раствором хлоргексидина, если нет кровотечения. При отсутствии антисептика можно использовать раствор пищевой соды (1 десертная ложка на 1 литр воды). Приготовить раствор и произвести спринцевание. И установить какие-либо свечи с антисептиком (желательно продолжать их ставить 6-10 дней). Как только появится возможность обратиться к врачу, обязательно сделать это!»

Куда обращаться жертвам сексуального насилия: полезные адреса и контакты

На территории Украины:

Национальная полиция Украины – 102 (по регионам)

Органы прокуратуры (по регионам)

Военная администрация – по месту совершения преступления или по месту нахождения

Медицинская помощь – 103

Бесплатная правовая помощь – 0 800 213 103

Национальная горячая линия – 116 123

TELEGRAM-КАНАЛЫ:

На временно оккупированной территории:

Телефонная линия Офис Генерального прокурора по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта: (096) 755-02-40 или conflict2022.ua@gmail.com;

Информацию можно передать в Международный уголовный суд – otp.informationdesk@icc-cpi.int Письма принимают на любом языке

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