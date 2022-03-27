Первая леди Украины на своем telegram-канале делится полезными советами

Война в Украине заставила многих граждан бросить свои дома и уехать в более безопасные регионы страны или за границу. Но даже оказавшись вдали от войны, многие чувствуют себя виноватыми или предателями. Первая леди Украины Елена Зеленская на своем telegram-канале поделилась советами UNICEF, как стабилизировать свое психологическое состояние во время войны.

Как стабилизировать свое психическое состояние, если вы далеко от дома:

Не вините себя ни в чем (ни в том, что уехали, ни в том, куда и когда). Любое принятое вами решение о безопасности семьи – правильное.

Постарайтесь сфокусироваться на положительных воспоминаниях, которые помогают вам в сложное время. Отслеживайте негативные мысли и научитесь переключать себя на позитивные. Если понимаете, что застряли на одной негативной мысли и не можете переключиться – попробуйте заняться чем-то (например, пойдите помойте посуду).

Постарайтесь поддерживать общение с другими людьми, не только сообщениями, а и звонками, с помощью видеосвязи.

Отслеживайте свое дыхание, если вы замираете или дыхание очень поверхностное – положите одну руку на живот, а другую на плечо и начините дышать животом.

Проживайте все эмоции и негативные, в том числе. Так, воспоминания о доме, работе или близких людях могут вызывать грусть, тревогу и страх.

Старайтесь удовлетворять свои потребности.

Помимо негативных эмоций могут проявляться телесные – тремор, озноб, трудности с засыпанием, учащенное сердцебиение. Как с этим справляться? Чтобы побороть тремор, нужно усилить дрожь, потрясти руками. С ознобом – накрыться одеялом. Чтобы быстрее засыпать, прекращайте чтение новостей за два часа до сна, отслеживайте дыхание.

Отслеживайте негативные поведенческие реакции: желание изолироваться, приступы агрессии, направленной на себя, мысли «Я все потеряла», «Я больше ничего не хочу делать», «Я не смогу найти работу». Если сталкиваетесь с вышеперечисленным, попробуйте сформировать новые ритуалы и смыслы. Если нет возможности работать, можете стать волонтером, найдите единомышленников.

Ограничивайте время на просмотр новостей и соцсетей. Выделите время для новостей и читай их только в проверенных источниках.

Делайте физические упражнения, которые помогут справиться с напряжением и стрессом.

Если ваше состояние не меняется, обращайтесь за психологической помощью.

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